AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.468,45 -1,34% +5,41% Stoxx50 3.103,02 -0,67% +3,07% DAX 12.154,00 -1,12% +5,86% FTSE 7.498,06 -0,59% +4,97% CAC 5.145,70 -1,40% +5,83% DJIA 22.036,84 -0,22% +11,51% S&P-500 2.472,19 -0,11% +10,42% Nasdaq-Comp. 6.351,43 -0,30% +17,99% Nasdaq-100 5.914,22 -0,20% +21,60% Nikkei-225 19.738,71 -1,29% +3,27% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,83 +66

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,26 49,17 +0,2% 0,09 -13,6% Brent/ICE 52,27 52,14 +0,2% 0,13 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.272,82 1.260,79 +1,0% +12,03 +10,5% Silber (Spot) 16,87 16,45 +2,6% +0,43 +6,0% Platin (Spot) 974,30 971,50 +0,3% +2,80 +7,8% Kupfer-Future 2,93 2,94 -0,5% -0,02 +16,1%

FINANZMARKT USA

Die Angst vor einer Eskalation des Streits mit Nordkorea lastet am Mittwoch erneut auf den US-Börsen und drängt andere Ereignisse wie weitere Quartalsberichte der Unternehmen etwas in den Hintergrund. Walt Disney (-4,4 Prozent) berichtete am Dienstag nach Börsenschluss über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals und teilte dabei mit, dass die Vertriebspartnerschaft mit Netflix aufgekündigt wird. Disney will einen eigenen Streamingdienst aufbauen. Für Netflix geht es um 2,9 Prozent nach unten. Priceline verbilligen sich um 8,2 Prozent. Das Online-Reiseportal hat zwar mit dem Quartalsergebnis positiv überrascht, doch verfehlte die Zahl der Buchungen die Erwartungen. Die Zahlen des Hotelbewertungsportals Tripadvisor fielen enttäuschend aus, was die Aktie um 6,6 Prozent drückt. An Konjunkturdaten wurde nur die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht. Sie stieg im zweiten Quartal stärker als erwartet, dafür blieb der Anstieg der Lohnstückkosten hinter den Erwartungen zurück. Am Ölmarkt geben die Preise anfängliche Gewinne ab und tendieren wenig verändert. Die US-Regierung hat zwar einen Rückgang ihrer Rohölvorräte gemeldet, doch war dieser nicht so hoch, wie der Branchenverband American Petroleum Institute (API) am Dienstagabend gemeldet hatte. Zudem legten die Benzinbestände zu. Der Goldpreis steigt unterdessen vor dem Hintergrund des Nordkorea-Konflikts zu. Am Devisenmarkt sind klassische Fluchtwährungen wie Yen oder Schweizer Franken gesucht. Am Anleihemarkt drücken steigende Kurse die Renditen. Zehnjährige US-Anleihen rentieren nur noch mit 2,22 Prozent und somit 5 Basispunkte niedriger als am Dienstag.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Angst vor einem Krieg zwischen den USA und Nordkorea hat die europäischen Börsen am Mittwoch belastet. Selbst der schwächere Euro, der eigentlich positiv besonders für die exportabhängige deutsche Wirtschaft ist, linderte den Verkaufsdruck nicht. Unter den Einzelwerten stiegen Eon nach der Vorlage überzeugender Quartalszahlen um 3,7 Prozent. Die DZ Bank hob besonders den Abbau der Schulden hervor und stufte die Eon-Aktie auf Halten hoch. Für Munich Re ging es dagegen trotz guter Zahlen um 2,5 Prozent nach unten. Den Ausblick bezeichnen die DZ-Analysten als konservativ. Voestalpine verloren in Wien 0,7 Prozent, obwohl der österreichische Stahl- und Technologiekonzern das beste Quartalsergebnis seit Ausbruch der Finanzkrise eingefahren und das Nettoergebnis mehr als verdoppelt hatte. Stark unter Druck standen Bankenaktien mit einem Stoxx-Branchenminus von 1,4 Prozent. Sie litten unter den als Folge der Flucht in Anleihen gesunkenen Renditen. für die Branche werden steigende Renditen als Gewinntreiber gesehen. ABN Amro gewannen gegen den Trend 0,4 Prozent. Die Niederländer hatten sehr gute Quartalszahlen vorgelegt: Hier konnten steigende Gewinne bei fallenden Kosten ausgewiesen werden. Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk sprang um fast 8 Prozent nach oben. "Das Unternehmen hat die Kosten wieder im Griff", so ein Analyst. In der Folge sei der operative Gewinn wieder stärker als der Umsatz gewachsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1745 -0,06% 1,1752 1,1739 +11,7% EUR/JPY 129,25 -0,02% 129,28 129,99 +5,1% EUR/CHF 1,1334 -0,39% 1,1378 1,1458 +5,8% EUR/GBP 0,9037 +0,15% 0,9024 1,1045 +6,0% USD/JPY 110,02 -0,02% 110,04 110,77 -5,9% GBP/USD 1,2999 -0,18% 1,3022 1,2963 +5,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die jüngsten Verbaleskalationen zwischen Nordkorea und den USA haben am Mittwoch die Aktienmärkte in Asien belastet. Die konkreten Kriegsdrohungen Nordkoreas stützten die vermeintlich sicheren Häfen wie Gold und Yen, auch japanische und US-Staatsanleihen waren gesucht. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen traten Inflationsdaten aus China in den Hintergrund. Die Geldentwertung in China auf Basis der Verbraucherpreise hat sich im Juli wider Erwarten leicht abgeschwächt. Die Erzeugerpreise legten im Juli dagegen exakt wie erwartet zu. Die Inflationsdaten schürten keine unmittelbaren Zinsängste, hieß es dazu. Gegen den regionalen Trend stemmte sich der australische Aktienmarkt. Gestützt wurde er von überraschend guten Geschäftszahlen der Commonwealth Bank of Australia. Die Aktie legte darauf um 0,6 Prozent zu. Auch die übrigen Bankenwerte verzeichneten Aufschläge. Der etwas nachgebende australischen Dollar habe ebenfalls gestützt, hieß es. Trotz getroffener Markterwartungen gab die Pharmaaktie Olympus in Tokio um 7,0 Prozent nach. Analysten bemängelten den gefallenen Betriebsgewinn nach gestiegenen Forschungsausgaben. Nippon Paint sanken um 5,8 Prozent nach enttäuschenden Geschäftszahlen. Hongkong Exchange verloren trotz Geschäftszahlen über der Markterwartung 1,4 Prozent. Nach dem Fall auf ein 17-Jahrestief erholten sich Esprit um 4,8 Prozent. Der Modekonzern lieferte einen ermutigenden Ausblick. Die Ölpreise bauten ihre Verluste aus dem späten US-Handel etwas aus. Zwar hatte der US-Branchenverband API fallende US-Vorräte gemeldet, doch die Sorge einer Überversorgung sei damit nicht vom Tisch, hieß es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Börse denkt über Alternativen zu Kengeter nach - Kreise

Die sich hinziehenden staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Börsenchef Carsten Kengeter zwingen die Deutsche Börse dazu, sich nach personellen Alternativen umzuschauen. Wie die Wirtschaftswoche mit Verweis auf einen Insider berichtet, soll der Aufsichtsrat bereits über die Möglichkeit diskutiert haben, Finanzchef Gregor Pottmeyer bzw den stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Preuß zum Nachfolger von Kengeter zu machen, sollte der Börsenchef wegen der Ermittlungen zurücktreten müssen. Wie eine mit dem Vorgang vertraute Person zu Dow Jones Newswires sagte, bleibt Kengeter erste Wahl für die Position des Börsenchefs.

Lufthansa befördert im Juli über 13 Millionen Passagiere

Die Deutsche Lufthansa hat in Juli 13,1 Millionen Passagiere befördert. Das sind fast 17 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der DAX-Konzern mitteilte. Dazu trugen erneut vor allem der Punkt-zu-Punkt-Verkehr inklusive der Airlines Eurowings und Brussels Airlines bei. Die Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines begrüßten im vergangenen Monat 5,1 Prozent mehr Fluggäste. Das Preisumfeld entwickelte sich währungsbereinigt weiter positiv.

Umwelthilfe beantragt im Diesel-Skandal 110-Millionen-Bußgeld gegen Porsche

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat im Skandal um Abgas-Schummeleien gegen den Autobauer Porsche ein Bußgeld in Höhe von 110 Millionen Euro beim Kraftfahrtbundesamt beantragt. Grund sei der "zweifelsfrei nachgewiesene Abgasbetrug" bei 22.000 Diesel-Fahrzeugen der Modellreihe Porsche Cayenne TDI, teilte die DUH am Mittwoch mit. Damit wolle die Umwelthilfe einen Präzedenzfall schaffen, erklärte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

Alstria Office vermietet Büroflächen in Frankfurt

Die Alstria Office REIT-AG hat einen Mieter für Büroräume in ihrem Gebäude in der Goldsteinstraße 114 in Frankfurt gefunden. Die rund 2.300 qm Büro- und Nebenflächen werden per 1. März 2018 von der Porr Deutschland GmbH angemietet, wie die Hamburger Gesellschaft mitteilte. Der Mietvertrag habe eine Laufzeit von 10 Jahren und generiere jährliche Mieteinnahmen von 278.000 Euro. Das Gebäude im Frankfurter Stadtteil Niederrad verfüge über eine Mietfläche von insgesamt 8.700 qm.

