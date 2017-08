Der Streit zwischen Katar und den anderen Golfstaaten greift nun auf europäische Banken über: Abu Dhabi plant einen informellen Boykott gegen Banken, an denen Katar beteiligt ist - mit Konsequenzen für die Deutsche Bank.

Der Deutschen Bank drohen geschäftliche Nachteile in der Golfregion: Das Emirat Abu Dhabi hat einem Bericht der "Financial Times" zufolge einen informellen Boykott gegen westliche Banken in Kraft gesetzt, an denen der verfeindete Nachbar Katar größere Beteiligungen hält. Die katarische Herrscherfamilie ist über zwei Fonds mit rund neun Prozent an der Deutschen Bank beteiligt. Betroffen sind vom Boykott auch Credit Suisse, an denen Katar zu fünf Prozent beteiligt ist, und Barclays, an denen Katar sechs Prozent hält.

Dem Bericht zufolge haben Vertreter Abu Dhabis anderen Bankern gesagt, dass Institute wie Barclays, Credit Suisse oder Deutsche Bank in den nächsten ...

