US-Rohöllagerbestände sinken weitaus deutlicher als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 4. August 2017 weitaus deutlicher als erwartet zurückgegangen. Nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) sanken sie um 6,451 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,7 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,527 Millionen Barrel verringert. Das private American Petroleum Institute (API) hatte am Vortag einen Rückgang von 7,8 Millionen Barrel gemeldet.

US-Produktivität steigt im 2. Quartal deutlicher als erwartet

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal 2017 stärker als erwartet gewachsen. Wie das US-Arbeitsministerium in erster Veröffentlichung mitteilte, stieg sie gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 0,6 Prozent gerechnet. Für das erste Quartal wurde ein revidierter Anstieg um 0,1 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung eine unveränderte Produktivität gemeldet worden war.

Deutsche Bank: Deutsches BIP steigt im 2Q um 0,8 Prozent

Die Deutsche Bank rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Quartal verstärkt hat. Wie die Bank in einem aktuellen Ausblick schreibt, erwartet sie, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,8 (Vorquartal: 0,6) Prozent gestiegen ist. Bisher hatte sie 0,6 Prozent Wachstum prognostiziert. Wichtigster Wachstumstreiber ist nach Einschätzung der Experten der private Verbrauch gewesen.

Tillerson: Keine "unmittelbare Bedrohung" für Guam nach Drohung Nordkoreas

Nach der Angriffswarnung Nordkoreas besteht für die Pazfikinsel Guam nach Ansicht von US-Außenminister Rex Tillerson keine "unmittelbare Bedrohung". Präsident Donald Trump habe seinerseits mit seiner Warnung eine "starke Botschaft" ausgesendet, sagte Tillerson auf dem Weg nach Guam im Flugzeug. Dabei habe Trump eine Sprache benutzt, die der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un "verstehen kann".

Polizei nimmt Verdächtigen nach Autoattacke auf französische Soldaten fest

Sechs französische Soldaten sind bei einer Autoattacke auf eine Militärpatrouille nahe Paris verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde Stunden später nach einer wilden Verfolgungsjagd in Nordfrankreich angeschossen und festgenommen, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Polizisten stoppten seinen Wagen auf einer Autobahn Richtung Calais, der Fahrer wurde durch Polizeischüsse verletzt. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen terroristisch motivierter Mordversuche auf.

Belgien erhebt in Eier-Skandal schwere Vorwürfe gegen die Niederlande

Die Ausmaße des Skandals um mit dem Insektizid Fipronil verseuchte Eier sind möglicherweise weitaus größer als bisher angenommen. Der belgische Landwirtschaftsminister Denis Ducarme erhob schwere Vorwürfe gegen die Niederlande: Die dortigen Behörden hätten bereits Ende November 2016 von belasteten Eiern gewusst, allerdings nicht darüber informiert, sagte er.

Zwölf amerikanische Staaten stellen sich gegen Venezuelas Staatschef Maduro

Zwölf Staaten des amerikanischen Kontinents haben sich gegen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro gestellt: Bei einem Sondertreffen in Lima verurteilten sie einmütig einen "Bruch der demokratischen Ordnung" in dem Land. Ferner prangerten sie am Dienstag (Ortszeit) "Unterdrückung" und "politische Verfolgung" unter Maduro an. Der linksnationalistische Staatschef holte sich derweil Rückendeckung von der südamerikanischen Staatengeneinschaft Bolivarianische Allianz für Amerika (Alba).

In Kenia steuert Amtsinhaber Kenyatta auf eine zweite Amtszeit zu

Nach der Präsidentenwahl in Kenia steuert Amtsinhaber Uhuru Kenyatta auf eine zweite Amtszeit zu. Erste Auszählungsergebnisse sahen den Präsidenten am Mittwoch mit rund 55 Prozent der Stimmen deutlich vor Oppositionsführer Raila Odinga, der demnach rund 45 Prozent erhielt. Odinga sprach von "Betrug" und kriminellen Hackerangriffen auf das elektronische Wahlsystem. Im Westen des Landes und in der Hauptstadt Nairobi protestierten seine Anhänger gewaltsam gegen das Wahlergebnis.

Zahl neu registrierter Flüchtlinge im Juli leicht gestiegen

Die Zahl der neu in Deutschland registrierten Flüchtlinge ist im Juli leicht gestiegen: In der Asylgesuchstatistik wurden im vergangenen Monat 15.069 Neuzugänge erfasst, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Im Juni waren es 12.399 gewesen, im Mai 14.973.

UN-Organisation rettet seit April tausend Migranten aus hilfloser Lage in Sahara

In der Wüste des Sahel-Staats Niger sind nach UN-Angaben seit April rund tausend Flüchtlinge gerettet worden, die von Schleppern in hilfloser Lage ausgesetzt worden waren. Die Menschenschmuggler nutzten immer riskantere Routen, um die Migranten in Richtung Europa zu bringen, teilte die UN-Migrationsorganisation IOM nach einer Erkundungsmission in die Region mit. Rettungsteams der IOM hätten die ausgesetzten Menschen in der Wüste aufgegriffen und in Sicherheit gebracht.

Vatikan fasst Reise von Papst Franziskus nach Russland ins Auge

Der Vatikan stellt die Weichen für einen historischen Besuch von Papst Franziskus in Russland. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin kündigte in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" eine Reise nach Moskau an, die der Vorbereitung eines Besuchs des Papstes dienen solle. Unter anderem werde er in Moskau den russisch-orthodoxen Patriarch Kyrill I. treffen, um die mögliche Reise des Pontifex zu besprechen, sagte Parolin.

BRASILIEN

Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Juli +2,71% (Juni: +3,00%)

Verbraucherpreise Juli +0,24% (Juni: -0,23%)

MEXIKO

Verbraucherpreise Juli +0,38% (PROG: +0,32%) gg Vm

Kernrate Verbraucherpreise Juli +0,27% (PROG: +0,27%) gg Vm

USA

Lagerbestände Großhandel Juni +0,7% (PROG: +0,6%)

