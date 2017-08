The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2017



ISIN Name



CA2369014014 DARNLEY BAY RES

USU0018YAA02 5,375"ANTERO MIDSTR.P.16/24REGS"15.M/S