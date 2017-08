Straubing (ots) - So paradox es klingt: Derzeit muss man fast mehr Angst vor Trump haben als vor Kim. Der mag ziemlich skurril auftreten, handelt jedoch bei genauerer Betrachtung zumeist rational. Er weiß, dass er sich darauf verlassen kann, dass China ihn nicht untergehen lässt, solange er eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Er weiß, dass Atomwaffen seine Lebensversicherung sind. Und er weiß, dass ein Angriff auf Guam die Vernichtung seines Reichs zufolge hätte. Doch weiß Trump auch, was er schon allein mit Worten anrichten kann? Es ist zu hoffen, dass die Besonnenen in der Administration mit ihren Argumenten zum Präsidenten durchdringen und ihn bremsen. Sonst wird es wirklich gefährlich.



