US-Präsident Trump setzt auf China, um Nordkorea Einhalt zu gebieten. Doch er schätzt Peking falsch ein. Niemals würden die Chinesen einen Zusammenbruch des Regimes an ihrer Grenze anstreben. Eine Analyse.

US-Präsident Donald Trump droht Nordkorea offen mit Krieg. Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang kontert mit Angriffsszenarien auf die US-Pazifikinsel Guam. Der Konflikt um das hochgerüstete Land in Asien spitzt sich zu. Aus Trumps Sicht liegt die Lösung des Streits bei einem Mann in China: Staatschef Xi Jinping. Doch dabei verschätzt sich Trump. Peking würde niemals Maßnahmen einleiten, die einen Kollaps des Nachbarlandes herbeiführen würden.

China plädiert für Frieden und Stabilität. Wie die USA ruft die Staatsführung in Peking seit Jahren zur nuklearen Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel auf. Doch ein militärisch starker Nachbar ist aus Sicht von Peking noch immer besser, als ein Zusammenbruch des Regimes mit Millionen von Flüchtlingen, die nach China kommen würden. Zudem sieht die Volksrepublik den Nachbarn als strategischen Puffer. Solange Nordkorea existiert, stehen keine US-Soldaten direkt an der Grenze der zweitgrößten Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...