Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. August 2017, Metallic Minerals Corp. (TSX Venture: MMG) (OTC PINK: MMNGF) Frankfurt: 9MM1) ("Metallic Minerals" oder "das Unternehmen") gibt den Beginn der Bohrungen auf dem Flagschiff-Silber-Projekt Keno bekannt. Die sehr aussichtsreiche, großflächige Explorations-Liegenschaft umfasst 112,5 qkm im historisch bekannten Silberbezirk Keno Hill in Kanadas Yukon Territory. Metallic Minerals hat mittels einer umfassenden Prüfung der modernen und historischen Daten über ein Dutzend vorrangige Zielgebiete für eine weitere Bewertung im Laufe des Geländeprogramms 2017 identifiziert. Für das Explorationsprogramm 2017 auf dem Silberprojekt Keno erwartet man ein Budget von mindestens 1,6 Mio. Dollar einschließlich der Phase-1-Bohrungen.

Das Silberprojekt Keno liegt im Ost- und Südteil des Silberbezirks Keno Hill und grenzt an Alexco Resources Corp.'s hochgradige Silberliegenschaften Keno Hill. Mehr als 200 Mio. Unzen hochgradiges Silber sind in den letzten 100 Jahren1 im Silberbezirk Keno Hill gewonnen worden, wobei mehrere große neue Entdeckungen im letzten Jahrzehnt dazu führten, dass der Bezirk eine der höchst gradigen Silberressourcen in der Branche2 beherbergt. Die Silber-Lagerstätten des Typs Keno bestehen aus hochgradigen Silber-Blei-Zink-Gängen mit hohen Silbergehalten zwischen 200 g/t bis zu mehr als 5.000 g/t1 und einer typischen Mächtigkeit von 1 bis 5 m. Die größten einzelnen Lagerstätten im Bezirk beherbergen 10 Mio. bis 100 Mio. Unzen Silber und stehen im Zusammenhang mit nach Nordosten streichenden und nach Südosten einfallenden Verwerfungs-/Gang-Strukturen, die große Erzeinschübe in dem vorzugsweise aus Quarzit und Grünstein bestehenden Wirtsgestein bilden.

Im Silberbezirk Keno Hill gibt es zwölf bekannte vererzte tektonische Korridore. Davon setzen sich acht auf der Liegenschaft von Metallic Minerals fort und treten im gleichen geologischen Rahmen auf, der auch die größten Lagerstätten des Distrikts beherbergt. Im Silberbezirk Keno Hill befinden sich sieben ehemals produzierende Minen einschließlich vier mit durchschnittlichen Silbergehalten im Fördererz von mehr als 5.000 g/t1. Der östliche Teil des Silberbezirks Keno Hill ist jedoch nur wenig mit modernen Mitteln exploriert worden. Grund waren die langjährig bestehenden, aufgeteilten, privaten Eigentümer-Verhältnisse, die nun zum großen Teil durch Metallic Minerals zum Silberprojekt Keno konsolidiert wurden.

Die von Metallic Minerals durchgeführten Nachfolgearbeiten haben sich auf die Zielgebiete Homestake, Keno Summit, Caribou, Faith, Vanguard, Duncan und Silver Queen konzentriert einschließlich der Durchführung detaillierter geophysikalischer und geochemischer Erkundungen, geologischer Kartierungen und des Aushebens von Schürfgräben. Aufgrund der positiven Ergebnisse des Nachfolgeprogramms werden mehrere der geplanten Bodenprobenraster und Schürfgräben erweitert, um offene Anomalien abzudecken, die durch die Benutzung eines Niton XRF-Geräts zur Schnellanalyse im Gelände vor Erhalt der endgültigen Analysenergebnisse identifiziert wurden.

Metallic Minerals' Chairman & CEO, Greg Johnson, sagte: "Die Bodenbeprobungs- und Schürfgrabenarbeiten in Verbindung mit den Kartierungen und den detaillierten magnetischen und VLF-Erkundungen haben zu unserem Verständnis der Höffigkeit unserer Spitzenzielgebiete beigetragen und die Ziele für die Phase-1-Bohrkampagne weiter verbessert. Da die Phase der Zielgebietsverbesserungen des Programms 2017 fast abgeschlossen ist, hat unser Team jetzt mit den Kernbohrungen auf den vorrangigen Zielen begonnen, welche die Ausläufer in Fall- und Streichrichtung der übertägigen Vererzung entlang der bekannten Vererzungstrends sind.

Die Bohrungen werden auf den Zielen Caribou, Faith und Keno Summit beginnen und später im Programm auf dem Ziel Homestake fortgesetzt werden. Die Zielsetzung des Programms 2017 ist, die hochgradige Silbervererzung in den weniger erkundeten Bereichen des Silberbezirks Keno Hill anzuvisieren mittels eines systematischen, disziplinierten Explorationsansatzes entlang der bekannten vererzten Korridore. Dieser Explorationsansatz in dem Bezirk hat in jüngster Zeit zu mehreren großen hochgradigen Entdeckungen durch das Explorationsteam von Alexco geführt einschließlich der sich noch vergrößernden Lagerstätten Bermingham und Flame & Moth. Wir freuen uns als Konzeptnachweis auf diesen ersten Zielen im Silberprojekt Keno zu bohren und würden dann die Analysenergebnisse vom Bohrbeginn im September erwarten."

Zusätzlich zu den Explorationsarbeiten auf dem Silberprojekt Keno hat Metallic Minerals ein Probennahme- und Kartierungsprogramm auf dem sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Projekt McKay Hill durchgeführt, das 50km nördlich von Keno Hill liegt und an den Nordwestteil von ATAC Resources' Goldprojekt Rackla grenzt. Das Projekt McKay Hill, ein ehemaliger hochgradiger Silber- und Goldproduzent, zeigt das Potenzial, ein weit ausgedehntes Gangsystem mit mindestens 10 identifizierten und sehr begrenzt erkundeten Gangstrukturen zu beherbergen, das jenem auf Keno Hill ähnlich ist. Die historischen, an der Oberflache entnommenen Proben lieferten Ergebnisse einschließlich Stichproben von bis zu 600 g/t Silber mit 15 g/t Gold. Dies ist den Gehalten im Fördererz aus dem Erzgang Nr. 6 auf McKay Hill ähnlich. Eine erste Vorortbewertung des Projekts war ermutigend und der Erhalt der Ergebnisse der jüngsten übertägigen Probennahme wird ab September erwartet.

Über Metallic Minerals Corp.:

Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von Silber- und Goldlagerstätten in wenig explorierten Regionen bergbaufreundlicher Länder, die nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Ziel ist es, durch systematische, unternehmerische Exploration Wert zu schaffen, wobei das Investitionsrisiko gering, und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen Erfolg hochgehalten werden sollte. Unser Hauptprojekt Keno liegt im historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada), einer Region, die in den vergangenen 100 Jahren über 200 Millionen Unzen hochgradiges Silber hervorgebracht hat und über eine hervorragende Infrastruktur verfügt, einschließlich Stromnetz, Zugang über (überregionale) Straßen und zwei nahe gelegene Ortschaften mit allen Dienstleistungen. Metallic Minerals wird geführt von einem Team mit einem Track Record aus erfolgreicher Entdeckung und Exploration, einschließlich großer Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung.

Quellenangaben:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Im deutschsprachigen Raum

