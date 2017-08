Deutsche Anleger blicken zurzeit neidisch nach New York, Wien, Warschau oder Athen. Während der DAX hierzulande - dank Diesel-Affäre und starkem Euro - schon lange nicht mehr läuft, herrscht an den Börsen anderswo ausgelassene Stimmung. Auffällig ist neben der relativen Stärke des amerikanischen Aktienmarktes der Höhenflug mancher Indizes in Süd- und Osteuropa. Einstige Krisenländer wie Spanien oder Griechenland performen 2017 richtig gut - wesentlich besser als der DAX.

