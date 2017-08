Ravensburg (ots) - In Baden-Württemberg passiert nun das, was andere Bundesländer längst hinter sich haben: Der Streit ums Bildungszeitgesetz beschäftigt die Gerichte. Verwunderlich ist das nicht. So hat es allein in Nordrhein-Westfalen Hunderte Prozesse gegeben.



Lange haben die Gewerkschaften das Gesetz gefordert. Die scharfe Kritik daran von den Arbeitgebern ebbt nicht ab. Dass ab Herbst, zwei Jahre früher als geplant, das Gesetz überprüft wird, schmeckt den Gewerkschaften zwar nicht. Doch es könnte zu einer Befriedung des Themas führen. Vielleicht entsteht daraus ja ein Gremium wie andernorts, paritätisch besetzt, das Streitigkeiten gemeinsam ausräumt statt vor Gericht. Wünschenswert wäre das.



