Freiburg (ots) - Kim Jong-un bezahlt Atombombe und Raketen mit dem Hungertod seines Volkes. Millionen Menschenleben im benachbarten Südkorea dürften ihm da erst recht gleichgültig sein. Wer aber so denkt, der lässt sich selbst vom mächtigsten Lautsprecher der Welt nicht einschüchtern. Trump steht deshalb im Zweifel als Maulheld da. Dabei hat er in einem Punkt recht: Nicht die US-Politik bedroht Sicherheit und Stabilität in Ostasien, sondern die Skrupellosigkeit des Diktators. Dieser baut offenbar weiterhin wenn nicht auf den Rückhalt, so doch auf die Passivität Chinas. Es wird Zeit, dass Peking Verantwortung übernimmt und ihm in den Arm fällt. http://mehr.bz/khs183a



