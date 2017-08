Die in Tokio stattgefundene Preisverleihung zu den KWN Global Awards war Teil des KWN Global Summit (KWN Weltgipfel) 2017

Die Panasonic Corporation führte die Preisverleihung für den Kid Witness News (KWN) Global Contest 2017 am 4. August in Tokio durch. Der Grand Prix in der Grundschul-Kategorie ging in diesem Jahr an "One day of Beijing Kids" (Ein Tag im Leben von Kindern in Peking), das Video der Beijing Haidian Wanquan Primary School of China (Haidian Wanquan-Grundschule von China, Peking), während der Grand Prix in der zweiten Kategorie für das Video "Open.," an die Fukushima Prefectural Iwaki Senior High School (regionale Oberstufe Iwaki in der Präfektur Fukushima) verliehen wurde.

Die 26 erstplatzierten Werke jedes Landes für den diesjährigen weltweiten Wettbewerb bestachen besonders durch das Ausmaß der Darstellung der verschiedenen Gesellschaften und Lebensumstände der Kinder aus deren eigener Perspektive und behandelten Themen wie Schule, Familie, Menschen mit Behinderungen, Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung, Sport und natürlich den Spaß an der Videoherstellung.

"One day of Beijing Kids", das Grand Prix Grundschul-Kategorie-Siegerwerk der Beijing Haidian Wanquan Primary School, hob die Strapazen von Kindern in Peking hervor, die von morgens bis abends mit Lernen und Aktivitäten beschäftigt sind. Dieses Werk erforscht tiefgründig, womit Kinder sich wirklich beschäftigen wollen, während sie in ihrem geschäftigen Alltag gefangen sind.

"Open.,", der Gewinner des Grand Prix in der zweiten Kategorie durch die Fukushima Prefectural Iwaki Senior High School, wurde als Stummfilm ohne Sprachdialog aufgenommen und soll die Botschaft vermitteln, dass es Dinge gibt, die man auch ohne Worte kommunizieren kann. Der Film zeigt uns, dass Kommunikation für Menschen die beste Möglichkeit ist, einander näher zu kommen, und dass sich verschlossene Herzen auch unbewusst öffnen können.

Diesmal wurde die Preisverleihung im Rahmen der erstmals stattgefundenen KWN Global Summit-Woche 2017 durchgeführt. Der KWN Global Summit 2017 fand vom 1. bis 5. August in Tokio statt und führte etwa 100 Vertreter von 26 Schulen aus 18 Ländern zusammen, die am KWN Global Contest beteiligt waren. Bei der Preisverleihung am 4. August fanden die Bekanntgabe und Verleihung des Global Citizenship Award, sechs weiterer Preise sowie schließlich des Grand Prix statt. Die Kinder-Journalisten, die beim KWN Global Summit 2017 verschiedene Länder repräsentierten, sammelten Informationen über ihr eigenes Land, über andere Länder und über Tokio, um einer künftigen Gesellschaft ihre eigenen Vorschläge zu präsentieren.

KWN-Aktivitäten werden gegenwärtig in 18 verschiedenen Ländern und Regionen in aller Welt im Rahmen von Panasonics pädagogischen Unterstützungsmaßnahmen für die nächste Generation durchgeführt. Es handelt sich hierbei um ein interaktives Bildungsprogramm, bei dem teilnehmende Schulen mit einer Video-Ausrüstung ausgestattet werden. Die von ihnen produzierten Videos werden jedes Jahr in Wettbewerben beurteilt. Die Kinder bewältigen das komplette Produktionsverfahren selbständig, von der Planung über die Recherchen bis hin zum Drehen und der Nachbearbeitung. KWN, das erstmals in den USA im Jahr 1989 veranstaltet wurde, läuft jetzt seit 28 Jahren mit einer Teilnahme von bislang mehr als 180.000 Schülern und deren Lehrern. In diesem Jahr soll der Wettbewerb das Interesse der Kinder für Sport wecken, der sich auch in den Schwerpunkt-Themen "Umwelt", "Kommunikation" und "Sport" wiederfindet.

Damit trägt Panasonic zur Entwicklung der erforderlichen Qualitäten und Fähigkeiten bei, die zum Leben in der künftigen Gesellschaft mit globalen Talentstandards benötigt werden. Aus dieser Perspektive möchte Panasonic Kindern und Jugendlichen durch KWN und andere Aktivitäten seine volle Unterstützung gewähren, damit sie all ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial zeigen und der Erfüllung ihrer Träume und der Zukunft näherkommen können.

Kurze Zusammenfassungen der Werke der KWN 2017 (alphabetisch nach Ländernamen aufgelistet) Preis Land/Schule/Titel Thema/Details Grundschul-Kategorie (Grundschulen) Grand Prix und

Best K-Factor

Award (Preis für den besten K-Faktor) [China]

Beijing Haidian Wanquan

Primary School Kommunikation: Das Video schildert die Traurigkeit von Kindern in Peking, die ihre gesamten Tage mit Lernen verbringen. One day of Beijing Kids (Ein Tag im Leben von Kindern in Peking) Preis für beste

Geschichtenerzählung [Malaysia]

Long Sepiling Primary School (Long Sepiling Grundschule) Kommunikation: Das Video konzentriert sich auf Hände und vermittelt die Botschaft, dass Hände ein Geschenk Gottes sind, das Menschen miteinander verbindet. The Power of Hands (Die Macht der Hände) True

Sportsmanship

Award (Preis für wahren Sportgeist) [Thailand]

Assumption Samutprakarn

School Sport: Die Hauptfigur des Videos erfährt etwas über Sportgeist und Respekt gegenüber dem Gegner. Der Gewinner Zweite Kategorie (Hauptschulen und Gymnasien) Preis für den

besten Schnitt [Deutschland]

Wirsberg-Gymnasium Kommunikation: Dieses Video ist ein komödiantischer Dokumentarfilm, der mit Humor die verschiedenen Versuche und Schwierigkeiten bei der Produktion dieses Videos aus der Sicht der Schüler beleuchtet. Attention Film! (Vorsicht Film!) Grand Prix und Preis für das

beste Konzept [Japan]

Fukushima Prefectural

Iwaki Senior High School Kommunikation: Das Video ohne Worte zeigt, dass Kommunikation der beste Weg ist, um Menschen einander näher zu bringen. Open. Preis für

kreative Medien [Thailand]

Montfort College Kommunikation: Die Geschichte eines jungen Mädchens, dessen Mutter an Schizophrenie leidet, und das aufgrund der Beziehungen zur Gesellschaft und in der Schule selbst in Depressionen verfällt. Dead End (Sackgasse) Global Citizens

Award (Weltbürgerpreis) [Vereinigte Arabische Emirate]

Elite-Privatschule Kommunikation: Das Video handelt von Menschen, die aufgrund des Krieges oder des Verlusts von Angehörigen an PTBS leiden und mit Unterstützung der Menschen in ihrem Umfeld wieder Fuß fassen. Afflictions (Leiden)

* Die letzten sieben nominierten Werke sind auf der offiziellen KWN-Website zu sehen.

KWN Global Contest 2017 Spezial-Website

http://www.panasonic.com/jp/corporate/kwn/contest2017/

http://www.panasonic.com/jp/corporate/kwn/contest2017/ KWN Global Contest 2017 Spezial-Website (English)

http://www.panasonic.com/global/corporate/kwn/contest2017/

Was ist KWN?

KWN wurde im Jahr 1989 ins Leben gerufen, als das lokale Panasonic-Unternehmen in den Vereinigten Staaten öffentlichen Grundschulen und Mittelstufen die Ausrüstung für Videofilme und deren Nachbearbeitung für ein Bildungsprogramm zur Verfügung stellte, bei dem Kinder neue Videos aus ihrer eigenen Sicht produzieren konnten. Das Programm wurde dann auf internationaler Ebene entwickelt, mit dem Ergebnis, dass heute 18 verschiedene Länder und Regionen teilnehmen. Die Ziele der KWN-Aktivitäten sind es, anhand von Videoproduktionen die Kreativität bei Kindern zu fördern und ihr soziales Bewusstsein zu wecken, wenn sie Dinge wie regionale gesellschaftliche und globale ökologische Probleme untersuchen. Diejenigen, die die Aktivitäten beaufsichtigten, berichteten auch von einem pädagogischem Wert für die Teamfähigkeit, die durch den Prozess der Videoproduktion ausgebaut werden kann. Das Programm gibt teilnehmenden Schulen außerdem die Gelegenheit zu einem internationalen Austausch über das globale Netzwerk von Schulen, die am KWN teilnehmen.

Teilnehmer: 18 Länder und Regionen (in alphabetischer Reihenfolge)

Nordamerika Kanada, USA Lateinamerika Brasilien, Panama Europa Österreich, Tschechische Republik, Deutschland, Slowakei Mittlerer Osten/Afrika Oman, Tansania, Vereinigte Arabische Emirate Asien China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Thailand, Vietnam

