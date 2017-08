Köln (ots) -



In der Liste der beliebten Politiker verzeichnen die Regierungsmitglieder und insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel Verluste. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben. Finanzminister Wolfgang Schäuble verliert im Vergleich zum Vormonat einen Punkt. 64 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden bzw. sehr zufrieden. Außenminister Sigmar Gabriel erreicht 63 Prozent Zustimmung (-3 im Vergleich zum Vormonat). Bundeskanzlerin Angela Merkel verliert 10 Punkte und kommt auf 59 Prozent Zustimmung. Innenminister Thomas de Maizière erreicht 50 Prozent Zustimmung (-3). Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer kommt auf 40 Prozent Zustimmung (-3). Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner erreicht 39 Prozent Zustimmung (-6). Umweltministerin Barbara Hendricks kommt ebenfalls auf 39 Prozent Zustimmung (bisher keine Messung). Der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz verliert vier Punkte und erreicht mit 33 Prozent seinen niedrigsten Wert.



Die Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung nimmt im Vergleich zum Vormonat deutlich ab. 47 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden bzw. sehr zufrieden. Das sind 8 Punkte weniger im Vergleich zum Vormonat. 51 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden (+7) mit der Arbeit der Bundesregierung. Damit sind seit März 2017 erstmals wieder mehr Befragte mit der Regierung unzufrieden als zufrieden.



In der Sonntagsfrage bleibt die Union mit 39 Prozent stärkste Kraft (+/-0 im Vergleich zum letzten DeutschlandTrend für die Tagesthemen Anfang Juli). Die SPD gewinnt einen Punkt hinzu und erreicht 24 Prozent. Die Linken erreichen 9 Prozent (+/-0); die Grünen erreichen 8 Prozent (+/-0). Die FDP kommt auf 8 Prozent (-1) und die AfD ebenfalls auf 8 Prozent (-1). Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Dienstag dieser Woche 1.505 Wahlberechtigte bundesweit befragt.



Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren - Fallzahl: 1.005 Befragte, Sonntagsfrage: 1.505 - Erhebungszeitraum: 07.08. bis 08.08.2017, Sonntagsfrage: 04.08. bis 08.08. - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%



Die Fragen im Wortlaut:



Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?



Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?



Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von... 1. Bundeskanzlerin Angela Merkel 2. Finanzminister Wolfgang Schäuble 3. Innenminister Thomas de Maizière 4. dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer 5. Verkehrsminister Alexander Dobrindt 6. dem Außenminister Sigmar Gabriel 7. dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz 8. Umweltministerin Barbara Hendricks 9. der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt 10. der Linken-Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht 11. dem FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner 12. dem AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland



