Die Zahl der Erdbeererzeuger hat sich zwischen 2006 und 2017 fast halbiert. Die Anbaufläche hat in diesem Zeitraum auch abgenommen und war am 1. April 2017 etwa 5% kleiner. Obwohl die Zahl der Erdbeererzeuger und der Gesamtanbaufläche abnahm, haben die Erträge auf dem Feld in den letzten Jahren zugenommen. Das kommt vor allem durch eine Ausdehnung der Erdbeeranbaufläche in...

Den vollständigen Artikel lesen ...