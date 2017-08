Das bedeutende Fotoarchiv der deutschen Fotografenlegende Rainer W. Schlegelmilch mit über 600.000 historischen Motorsportbildern wurde von Motorsport Network der weltweit größten Motorsport-Medienorganisation erworben.

Legendary German photographer Rainer W. Schlegelmilch's remarkable photo archive of more than 600,000 historic motorsport images has been acquired by Motorsport Network the world's biggest motorsport media organisation. (Photo: Business Wire)