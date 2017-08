DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über die jüngste verbale Eskalation im Konflikt zwischen Nordkorea und den USA:

"Gefragt sind jetzt Geduld, ein hoher Grad an internationaler Zusammenarbeit und große Kompromissfähigkeit. Alles Dinge, für die Trump und sein Team bislang nicht bekannt sind. Das muss noch nicht heißen, dass die koreanische Halbinsel unweigerlich auf einen Krieg zusteuert. Der US-Präsident hat schließlich auch getönt, er wäre sogar bereit, direkt mit Kim Jong Un zu verhandeln, wenn die Rahmenbedingungen stimmten. Und sein Außenminister Tillerson bemüht sich um eine diplomatische Lösung, obwohl er noch vor kurzem die "strategische Geduld" Amerikas mit Nordkorea für beendet erklärt hat. Der Frieden in der Region könnte also genauso nah sein wie der Krieg."/yyzz/DP/tos

