STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" über die politische Krise um Nordkorea:

"Abgesehen von der immensen Katastrophe für die Menschen würde die Weltwirtschaft Jahre brauchen, um sich von einem Krieg in Ostasien zu erholen. Kim will natürlich keinen Krieg. Er eröffnet sich mit den Bomben aber die Möglichkeit, das Ausland zu erpressen und beispielsweise Geld, Öl oder Lebensmittel im Gegenzug für eine Verringerung seines Arsenals zu fordern. Er giert zudem nach Anerkennung in der Weltgemeinschaft. Das wären alles Ansatzpunkte, um den Konflikt zu entschärfen. Nachdem Trump also erst einmal glaubwürdig mit Feuer und Vergeltung droht - das ist immerhin eine Sprache, die Kim versteht -, könnte er im zweiten Schritt die Realität anerkennen und Unterhändler schicken."/yyzz/DP/tos

