ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Beginn der Hanse Sail ist für die Geschäftsführer des Seehafens Rostock jedes Jahr die Gelegenheit, die Halbjahresbilanz von Mecklenburg-Vorpommerns größten zusammenhängenden Gewerbegebiet zu präsentieren. Seit dem Jahr der Weltwirtschaftskrise 2009 war der Umschlag im Rostocker Überseehafen stetig gewachsen. 2016 wurde mit einem Umschlag von 26,8 Millionen Tonnen das zweitbeste Jahr in der Geschichte des Hafen nach 2008 verzeichnet. Angesichts der guten Konjunktur in Deutschland ist auch bei der Bilanz der ersten sechs Monate mit einer positiven Entwicklung zu rechnen. Diese Zahlen legen die Hafenchefs Jens Scharner und Gernot Tesch am Donnerstag (10.00 Uhr) vor.

Einer der Glanzpunkte der vergangenen Jahre war die Kreuzfahrt. So wurde 2016 mit 766 000 Passagieren, die von und an Bord gingen, ein Rekord erzielt. Auch hier ist mit einer Steigerung zu rechnen, denn mit 190 sind neun Schiffe mehr auf dem Anlaufplan als im Vorjahr./mgl/DP/tos

AXC0016 2017-08-10/05:49