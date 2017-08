Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1954 durch Wilhelm Mack hat sich Colordruck Baiersbronn kontinuierlich vom Verpackungshersteller zum Verpackungsdienstleister entwickelt. Für Kunden, unter anderem aus den Bereichen Lebensmittel, Süßwaren, Pharma und Non-Food, sowie Agenturen für Werbegestaltungen verwirklicht Colordruck Baiersbronn auf einer Produktions- und Lagerfläche von rund 30.000 Quadratmetern individuelle Verpackungslösungen, die durch einen branchenspezifischen Service ergänzt werden. Die Leistungen des Familienunternehmens untergliedern sich in die drei Geschäftsbereiche Packaging Digital, Packaging Production und Packaging Service. Pro Jahr produziert Colordruck Baiersbronn rund eine Milliarde Verpackungen.

Umgesetzt werden die verschiedenen Aufgaben durch gut ausgebildetes Fachpersonal und dem Einsatz modernster Technologien: Colordruck Baiersbronn ergänzt seine Technik ebenso kontinuierlich wie gezielt durch genau die richtigen Produktionsmaschinen. Dazu gehörten zum Beispiel 2010 und 2011 die Installation von zwei Druck- und drei Stanzmaschinen. 2012 kam eine Druckmaschine mit Doppellackwerk sowie 2015 eine Druckmaschine mit acht Farben dazu.

Durch die Investition in eine HP Indigo 30000 erfolgte 2016 der Einstieg in den digitalen Verpackungsdruck. Die innovative Digitaldruckmaschine sorgt für ein Optimum an Individualisierung und erfüllt damit die immer höheren Anforderungen in diesem Bereich. "Wir sind froh, dass wir mit der HP Indigo 30000 einen großen Sprung nach vorn gemacht und sehr frühzeitig auf einen neuen Trend reagiert haben: Damit lassen sich viele bis dahin noch nicht erfüllbare Wünsche unserer Kunden verwirklichen", sagt Carsten Schnier, E-Business Manager & Head of Packaging Digital, "so können wir die Anforderungen von Mass Customization, der Personalisierung und der Individualisierung von Verpackungen perfekt realisieren."

Quantensprung bei individualisierten Verpackungen

Im Bereich Packaging Digital ist Colordruck Baiersbronn nach eigenen Angaben ein Quantensprung bei der Verpackungsgestaltung gelungen: Das E-Business-Portal Designyourpackaging by Dynaments (https://designyourpackaging.dynaments.de/) bietet facettenreiche Möglichkeiten, um Verpackungen eine ganz persönliche Note zu geben. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden mit dem E-Business-Portal Designyourpackaging von einer Vielzahl exzellenter Vorteile profitieren. Zum Beispiel bieten wir Mass Customization in Perfektion - individuell und personalisiert", sagt Geschäftsführer Frank Büsching.

Verpackungsgestaltungen über das E-Business-Portal Designyourpackaging erzielen ein Höchstmaß an Einzigartigkeit bei kleinen Losgrößen ab Stückzahl 1, mittleren oder ...

