Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director der interpack, betont im Interview mit dieser Zeitschrift (ab Seite 26): "Auffällig war die mit 74 Prozent sehr hohe Rate von internationalen Besuchern und die ebenfalls enorm hohe Qualität über alle Besucher, mit einem Anteil von 75 Prozent Entscheidern. Das waren die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Messe für unsere Aussteller - und so ist es dann ja auch gekommen." Aber auch Jablonowskis Blick auf die components ist von Freude geprägt: "Die Entscheidung, die Zuliefermesse 2017 in die temporäre Halle 18 zwischen die Hallen 10 und 16 und damit ins Zentrum des Messegeländes zu legen und komplett parallel zur interpack laufen zu lassen, war genau richtig. Die Aussteller dort waren sehr zufrieden, sodass wir an diesem Konzept für 2020 festhalten werden. Wir müssen nur schauen, wo wir noch mehr Ausstellungsfläche andocken können, denn die components war ja schon dieses Mal ausgebucht."

Die Aussteller lobten die interpack 2017 durchweg. Jens Groninger, Geschäftsführer des gleichnamigen Maschinenbauers aus Crailsheim, bringt es auf den Punkt: "Die interpack war für uns ein voller Erfolg. Das war zwar zu erwarten, doch haben sich die Prognosen doch noch verbessert". Direkt auf der Messe wurden drei Aufträge für Groninger verbucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...