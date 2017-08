Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Lust auf gesundes Essen hört sich nicht nur einfach an, sondern ist nahezu mühelos umzusetzen, wenn man ein paar Basics beherzigt. Ob und wie das funktioniert, wollte Max Zimmermann genauer wissen:



Sprecher: In netter Runde selbstgemachte Mahlzeiten zu essen, ist einer der Kernsätze, um sich anders und gesünder zu ernähren. Ebenso wichtig ist es zum Beispiel, offen für Neues zu sein und sich Zeit zu nehmen. Denn seine Ernährung umzustellen, ist nicht reine Kopfsache, schreibt das Apothekenmagazin Senioren Ratgeber, und Chefredakteurin Claudia Röttger erklärt uns, was Gefühle mit dem Essen zu tun haben:



Essen und Emotionen sind sehr eng miteinander verknüpft. Man erinnert sich nicht nur an das leckere Essen, sondern auch an die angenehme Gesellschaft und die gute Stimmung, in der man es genossen hat. Haben zum Beispiel alle Anwesenden den Linsensalat gegessen, den man allein sicher nicht probiert hätte, und er schmeckt einem, so ist ein gesundes Gericht positiv besetzt und man wird es wieder essen wollen.



Sprecher: Warum ist es wichtig, dass man genießt und langsam isst?



Weil man rund zehn Prozent weniger Kalorien zu sich nimmt, da das Gehirn erst nach 15 Minuten "satt" meldet. Wer schneller isst, hat dann schon mehr als genug gegessen. Und wenn man sich Zeit zum Essen nimmt, kann man auch intensiver die Geschmacksnuancen der einzelnen Zutaten erfassen und so die Mahlzeit viel mehr genießen.



Sprecher: Viele von uns naschen gerne einen Snack zwischendurch. Haben Sie einen Tipp für eine Leckerei, die unkompliziert und flott zubereitet werden kann?



Köstlich und sehr schnell zubereitet sind Chips aus Pastinaken, Süßkartoffeln oder Roter Bete. Das Gemüse wird dazu fein gehobelt und dann mit Öl, Salz und Gewürzen vermengt und aufs Backblech gelegt. Bei 200 Grad wird das Gemüse für 10 Minuten in den Ofen geschoben und fertig sind die leckeren Chips.



Abmoderationsvorschlag: Aus Möhren oder Zucchini kann man auch einfach und schnell "Spaghetti" mit einem Spiralschneider herstellen, die nicht nur hervorragend schmecken, sondern auch bunt und dekorativ auf dem Teller aussehen, berichtet der Senioren Ratgeber.



