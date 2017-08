Grund: Die bisherigen Getriebepumpen waren zu wartungsaufwendig geworden. Leckagen in der Pumpendichtung, Buchsenverschleiß und Risse in den Zahnrädern waren an der Tagesordnung. Der Betreiber musste die Pumpen nach jedem Einsatz ausspülen; und trotzdem blockierten diese immer wieder aufgrund der Produktrückstände, die zwischen die Zahnräder und auch in die Buchsen gerieten. Die Fahrer versuchten in der Regel, die Pumpen mit Rohrschlüsseln an der Pumpenkupplung beziehungsweise mit Dampf oder heißem Wasser an der Außenseite der Pumpe wieder frei zu bekommen, oder sie füllten Aceton in die Pumpe, um die Harzrückstände aufzulösen.

Kolben ersetzen Zahnräder

Zahnradpumpen waren seit Jahrzehnten der Standard bei Tanklastern zum Transport von Chemikalien. Dieser Pumpentyp kam ursprünglich wegen seines geringen Platzbedarfs und der Wartungsfreundlichkeit, auch auf engem Raum, bei Flüssigharztankern zum Einsatz. Sie galten als zuverlässig, da sie die entsprechenden Druckanforderungen beim Verpumpen von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität erfüllen. Auch für das Bewältigen von Problemen wie Schwankungen in Viskosität, Dichte und Druck, die bei Harzen durch Berührung mit Luft und in erster Linie durch Temperaturschwankungen auftreten, sind sie gut geeignet. Manche Harze reagieren heftig auf Kälte, die meisten jedoch zeigen eine erhebliche Reaktion bei intensiver Scherungshitze. Und die ist leider gegeben, wenn sich die Zahnräder in einer Getriebepumpe einander berühren.

Zusätzlich laufen Getriebepumpen in der Regel schneller als eine Kolbenpumpe von vergleichbarer Größe und haben höherer Toleranzen zum Reduzieren ihrer Verluste - eben weil sie klein sind und weil die Zahnräder einen erheblichen Teil des Platzes innerhalb des Gehäuses in Anspruch nehmen. So ist es möglich, Verluste durch das Erhöhen der Drehzahl zu kompensieren ...

