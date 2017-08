In Deutschland und im europäischen Ausland will der Dortmunder Billighändler Tedi je 150 neue Filialen eröffnen. Das Unternehmen will sein Auslandsstandbein in Zukunft deutlich stärken.

Mit einem bunt gemischten Angebot aus Schreibwaren, Bastelbedarf, Dekoartikeln und allerlei Krimskrams ist der Dortmunder Billighändler Tedi in Deutschland und Europa auf Wachstumskurs. Allein in der Bundesrepublik will die Kette in diesem Geschäftsjahr rund 150 neue Läden eröffnen, noch einmal so viele im europäischen Ausland. Insgesamt verfügt das 2004 ...

