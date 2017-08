OHB SE veröffentlicht Q2/6M-Zwischenbericht 2017

Gesamtleistung steigt auf EUR 354 Mio. (+12%),

EBITDA steigt auf EUR 25,8 Mio. (+5%), EBIT steigt auf EUR 19,3 Mio. (+7%), EBT steigt auf EUR 17,8 Mio. (+13%)

Auftragsbestand legt deutlich zu auf EUR 2.220 Mio.

Ausblick 2017 bestätigt

Bremen, 10. August 2017. Die Gesamtleistung des OHB-Konzerns (Prime Standard, ISIN: DE0005936124) erreichte nach sechs Monaten EUR 354,2 Mio., eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12% (Vorjahr: EUR 316,4 Mio.).

Die eigene Wertschöpfung hat sich im Berichtszeitraum um 13% auf EUR 221,1 Mio. erhöht (Vorjahr: EUR 195,0 Mio.), ebenso wie der Materialaufwand um 13% anstieg, eine Folge des guten Projektfortschritts in den Entwicklungsprojekten. Das operative Ergebnis (EBITDA) legte auf EUR 25,8 Mio. zu (Vorjahr: EUR 24,0 Mio.). Die erzielte operative EBITDA-Marge lag nach sechs Monaten 2017 bei 7,3% nach 7,6% im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Trotz der leicht höheren Abschreibungen von EUR 6,5 Mio. im laufenden Geschäftsjahr nach EUR 5,7 Mio. im Vorjahr, steigt das EBIT auf EUR 19,3 Mio. nach EUR 18,3 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge lag bei 5,4% nach 5,8% im Vorjahr. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg nach den ersten sechs Monaten 2017 analog zur gestiegenen eigenen Wertschöpfung ebenfalls um 13% auf EUR 17,8 Mio. (Vorjahreswert: EUR 15,7 Mio.). Entsprechend höhere Einkommen- und Ertragsteuern in Höhe von EUR 5,7 Mio. (Vorjahr: EUR 5,2 Mio.) im Berichtszeitraum 2017 resultierten in einem verbesserten Konzernperiodenergebnis in Höhe von rund EUR 12,1 Mio. (Vorjahr: EUR 10,5 Mio.).

Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Unternehmensbereichs Space Systems übertraf mit EUR 261,4 Mio. den Wert der ersten sechs Monate des vorherigen Jahres in Höhe von EUR 236,6 Mio. deutlich. Die erhöhte Gesamtleistung resultierte in einem nur leicht höheren operativen Ergebnis (EBITDA) von EUR 15,1 Mio. nach EUR 14,9 Mio. im Vorjahr. Das EBIT des Segments lag aufgrund leicht erhöhter Abschreibungen mit EUR 11,2 Mio. nahezu auf dem Niveau des Vorjahrs von EUR 11,3 Mio. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung gab dementsprechend leicht nach und erreichte 4,3% (Vorjahreswert: 4,8%).

Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Unternehmensbereichs Aerospace + Industrial Products erreichte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2017 EUR 98,4 Mio. (Vorjahr: EUR 81,8 Mio.), eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20%. Die um gut 29% gestiegenen Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen im Berichtszeitraum betrugen EUR 46,7 Mio. nach EUR 36,1 Mio. im Vorjahr. Trotzdem resultiert daraus ein um rund 13% gestiegenes operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von EUR 10,7 Mio. nach EUR 9,5 Mio. im Vorjahr. Das nur leicht gestiegene EBIT des Segments in Höhe von EUR 8,1 Mio. (Vorjahr: EUR 7,4 Mio.) resultiert aus erhöhten Abschreibungen. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung erreichte 8,2% nach 9,0% im Vorjahr.

Der feste Auftragsbestand des Konzerns erreichte nach sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2017 EUR 2.220 Mio. nach EUR 1.645 Mio. im Vorjahreszeitraum. Davon entfallen mit EUR 1.633 Mio. knapp 74% auf die OHB System AG.

Zum Ende des Berichtszeitraums lag der Finanzmittelbestand (ohne Wertpapiere) mit EUR 36,4 Mio. somit auf ähnlichem Niveau wie zum Ende des Vorjahreszeitraums (EUR 40,8 Mio.). Zum Stichtag 30. Juni 2017 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 730,5 Mio. um EUR 47,6 Mio. rund 7% über dem Niveau des 31. Dezember 2016 (EUR 682,9 Mio.). Das Eigenkapital nahm im Konzern um EUR 9,8 Mio. auf EUR 193,4 Mio. zu. Die Eigenkapitalquote lag damit am 30. Juni 2017 mit 26,5% nahezu gleichauf mit dem Wert von 26,9% zum 31.12.2016.

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2017 eine konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns in Höhe von EUR 800 Mio. Die operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT sollen 2017 EUR 60 Mio., respektive EUR 44 Mio. erreichen. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und des positiven Ausblicks für das aktuelle Geschäftsjahr geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird.

TEUR +/- H1 Q2 / Q2 / H1 / H1 / 2017/201- 2016 2017 2016 2017 6 Umsatz 146.023 185.703 291.319 332.709 + 14,2 % Gesamtleistung 158.992 188.834 316.361 354.153 + 11,9 % EBITDA 13.322 13.069 23.998 25.796 + 7,5 % EBIT 10.426 9.838 18.255 19.254 + 5,5 % EBT 8.648 9.112 15.717 17.820 + 13,4 % Periodenüberschuss nach Fremdanteilen 4.522 5.184 9.062 10.566 + 16,6 % Ergebnis pro Aktie in 0,26 0,30 0,52 0,61 + 17,3 % EUR Finanzmittelbestand inkl. Wertpapiere 42.142 37.519 42.142 37.519 - 11,0 % Kontakt: Günther Hörbst Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: +49 (0)421 - 2020-9438 Fax: +49 (0)421 - 2020-613 E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de Home: www.ohb.de

