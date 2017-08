Zürich - Am Mittwoch, 16. August 2017, jährt sich Elvis Presleys Tod zum vierzigsten Mal. Zu diesem Anlass zeigt SRF 1 auserlesene Dokumentar- und Spielfilme, die das Leben und den Mythos des «King of Rock 'n' Roll» von verschiedenen Seiten beleuchten. «Glanz & Gloria» widmet Elvis zudem eine komplette Sendung.

Sonntag, 13. August 2017, 16.20 Uhr, SRF 1

Elvis und Priscilla - Die wahre Geschichte dieser Jahrhundertliebe

Es klingt wie ein modernes Märchen: Elvis Presley ist wie verzaubert, als er 1959 in Wiesbaden das erste Mal auf die 14-jährige Priscilla Beaulieu trifft. Doch die Begegnung ist arrangiert, die Schülerin hat alles dafür getan, ihr Idol zu treffen. Alsbald findet sich die minderjährige Freundin des Superstars allein und verlassen in dessen Villa in Memphis wieder, während Elvis als vorgeblicher Junggeselle auf Tournee geht.

Jahre später heiraten die beiden, obwohl ihre Liebe längst abgekühlt ist. Auch Priscilla hat Affären. Für sie gleicht die Scheidung im Oktober 1973 einem Befreiungsschlag. Dennoch verteidigt Priscilla Presley den Mythos ...

