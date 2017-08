Geldmittel zur Fusion mit der Rightside Group und für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt



Kirkland, Washington (ots/PRNewswire) - Donuts Inc (http://www.donuts.domains/)., der weltweit führende Anbieter hochwertiger Top-Level-Domains zur Aufwertung von und Werbung für digitale Identitäten, gab heute die Unterzeichnung eines Dispositionskreditvertrags über 110 Millionen USD unter Führung der Silicon Valley Bank (https://www.svb.com/) bekannt (ein Unternehmen der SVB Financial Group: Nasdaq: SIVB) und unter Beteiligung der Cadence Bank, N.A., Comerica Bank, Pacific Western Bank und Umpqua Bank. Diese Fremdfinanzierung war überzeichnet. Donuts nutzt die Geldmittel zum Abschluss seiner Fusion mit der Rightside Group für 213 Millionen USD sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.



"Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit der Silicon Valley Bank und dankbar für die begeisterte Resonanz bei den Kofinanzierungsgebern", sagt Bruce Jaffe, Chief Executive Officer von Donuts. "SVB ist eingehend mit unserem Geschäft und unserer Branche vertraut und hat ausgezeichnete Arbeit beim Zusammenstellen des Konsortiums führender Kreditinstitute geleistet. Dieser Kredit wird unser Wachstum fördern, sodass wir immer mehr Einzelpersonen wie auch Organisationen bei der Transformation ihrer Online-Branding-Kapazität unterstützen können."



"Das Wachstum und die Geschäftsgelegenheiten von Donuts unterstreichen den Erfolg der neuen Kategorie von Top-Level-Domains sowie des Managementteams, Portfolios und der Strategie des Unternehmens", sagt Jayson Davis, Direktor, Silicon Valley Bank. "Wir sind dankbar für die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Donuts sowie unseren Bankpartnern, um dem Unternehmen die richtige Finanzierung zum richtigen Zeitpunkt zur Erreichung seiner Wachstumsziele anbieten zu können."



Mit seiner neuesten Akquisition kann Donuts jetzt 238 neue hochwertige Top-Level-Domains anbieten, darunter .email, .guru, .social, .business, .life, .restaurant und viele andere. Donuts-Domains bieten eine große Vielfalt für alle, die ihre Markenpräsenz online stärken möchten. Donuts nutzt mit kürzlichen Investitionen in Netki und Geofrenzy sowie der Akquisition der Rightside Group seine umfassende Branchenkenntnis, um neue Technologien zu erkennen und zu finanzieren, die das Domain Name System (DNS) verbessern, das Portfolio hochwertiger Top-Level-Domains des Unternehmens aufwerten oder seine Geschäfts- und Wachstumsstrategie anderweitig unterstützen können.



Informationen zu Donuts Inc.



Donuts (http://www.donuts.domains/) bietet Einzelpersonen und Organisationen neue Möglichkeiten zur Aufwertung von und Werbung für ihre digitalen Identitäten. Donuts betreibt das weltweit größte Portfolio von Top-Level-Domains und bietet seinen Registrierungsstellen-/Reseller-Kunden innovative Dienste zur Erkennung, Registrierung, Nutzung und Monetarisierung hochwertiger Domänennamen. Die Registrierungsstelle Name.com (http://name.com/) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Donuts und eine der beliebtesten Marken in der Branche. Der Hauptsitz von Donuts befindet sich in Kirkland im US-Bundesstaat Washington. Das Unternehmen hat außerdem Zweigstellen in Denver, Colorado, Washington, DC, Dublin, Irland und Beijing, China.



Pressekontakt: Judith McGarry, Donuts judith@donuts.email+1-415-971-2900