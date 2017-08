Osnabrück (ots) - Union: China bei der Lösung der Nordkorea-Krise im Boot halten



Außenpolitischer Sprecher Hardt bezeichnet Trumps Drohungen als "weder geschickt noch hilfreich"



Osnabrück. Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU), hat die Europäer aufgefordert, alles dafür zu tun, um China bei der Lösung der Nordkorea-Krise im Boot zu halten. Hardt sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag): "China ist jetzt in der Pflicht, die Sanktionen umzusetzen und zur Wirksamkeit zu verhelfen. Entsprechend sollte Europa alle diplomatischen Möglichkeiten nutzen, darauf hinzuwirken." Mittelfristiges Ziel müsse es sein "Kim Jong-un von seinem aktuellen Irrweg abzubringen. Dies kann realistischer Weise nur auf massiven Druck der Vereinten Nationen und vor allem Chinas erfolgen." Auch Peking habe kein Unteresse an einem atomar hochgerüsteten Nachbarn Nordkorea, sagte er.



Die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump bezeichnete Hardt als "nach innen gerichtetes Signal, das aber außenpolitisch weder besonders geschickt noch hilfreich" sei, nachdem doch die Vereinten Nationen erst soeben einstimmig neue Sanktionen gegen das Regime in Nordkorea verhängt hätten. "Eine immer neue verbale Eskalation spielt Kim Jong-un nur im die Hände. Das ist es doch, was er zur Festigung seiner Macht im Land braucht", sagte Hardt.



