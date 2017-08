ZURICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich hat mit einem starken zweiten Quartal fast den schwachen Jahresauftakt ausgeglichen. Dank eines deutlichen Gewinnanstiegs zwischen April und Ende Juni ging der Überschuss in den ersten sechs Monaten lediglich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar (1,28 Mrd Euro) zurück, wie der Rivale des europäischen Marktführers Allianz am Donnerstag in Zürich mitteilte. Zwischen Januar und Ende März war der Gewinn wegen einer Neuregelung von Entschädigungsansprüchen von Unfallopfern in Großbritannien, in der Branche als sogenannte Ogden-Rate bekannt, noch um 31 Prozent gefallen.

Das operative Ergebnis vor dem Sondereffekt in Großbritannien legte im ersten Halbjahr um 14 Prozent auf 2,46 Milliarden Dollar zu. Hier schnitt die Zurich besser ab als Analysten gerechnet hatten. Das könnte der Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf mit einem Plus von knapp sechs Prozent den meisten anderen Versicherungstiteln und dem Branchenindex hinterherhinkt, Auftrieb geben./zb/fbr

