Der australische Multimineralentwickler mit Schwerpunkt auf Nickel und Kupfer Cassini Resources Ltd. (ASX: CZI; WKN: A1JNU6; ISIN: AU000000CZI9) gibt am 7.8.2017 die neuesten Testergebnisse vom metallurgischen Labor bekannt. Zur Vorgeschichte: Cassini Resources hatte schon im Jahr 2015 eine metallurgische Testreihe durchführen lassen. Dabei wurden in erster Linie Proben aus den hochgradig vererzten Gebieten verwendet. Diese Ergebnisse waren zwar sehr gut aber nur bedingt aussagekräftig, da sich auch anders zusammengesetzten Erzschichten auf den Gebieten Nebo und Babbel befinden. In dieser erneuten Testreihe wurden nun aus unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlich zusammengesetzten geologischen Erzformationen und verschiedenen Mineralisierungsgraden Proben herangezogen. Damit nicht genug, wurden die Tests auch in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe A beinhaltet Material wie es lt. Minenplan für die ersten beiden Abbaujahre...

Den vollständigen Artikel lesen ...