The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0110335871 NIEDEROEST. 10-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DZ1JA46 DZ BANK IS.A278 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3WN3 HSH NH ZINSST 5 12/17 BD00 BON EUR N

CA CMCA XFRA US48126EAA55 JPMORGAN CHASE 12/17 BD00 BON USD N

CA BADF XFRA DE0001143519 BUNDANL. KPS 15.8.17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1R0SZ3 HASPA IS.R.648 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AJY2 UC-HVB PF 1796 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010172619 REP. FSE OAT/STRIP04.2052 BD01 BON EUR N

CA XFRA US172967EH05 CITIGROUP INC. 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US345397VP55 FORD MOTOR CRED. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US4581X0BQ01 INTER-AMER.DEV.BK 10/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US478160AQ79 JOHNSON + JOHNSON 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US501044CG47 KROGER CO. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US852061AF78 SPRINT COMMUNICAT. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US912810DZ85 US TREASURY 2017 15.08 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828HA15 US TREASURY 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US912833KN91 US TR.STRIPS08/15/2017INT BD01 BON USD N

CA XFRA USC96715AC84 VPII ESC.CORP 13/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA CA891145A958 TORONTO-DOM. BK 2017 BD02 BON CAD N

CA XFRA US37045XAE67 GM FINANCIAL 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US87020DAN49 SWEDEN,KINGDOM 2017 144A BD02 BON USD N

CA XFRA US87165BAA17 SYNCHRONY FIN. 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US878742AR68 TECK RESOURCES LTD. 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828D499 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N