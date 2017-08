The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4PF7 SW VERWALTUNGS IS.17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBJ7 DZ BANK IS.A784 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBK5 DZ BANK IS.A785 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWT8 DEKA MTN IS.S.7537 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EP4 LB.HESS.-THR.IS.08B/2017 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FQ9 LB.HESS.THR.CARRARA08X/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU2676QAN89 DYNEGY (DEL.) 17/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US00817YAZ16 AETNA 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US03040WAQ87 AMER.WATER.CAP. 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US03040WAR60 AMER.WATER.CAP. 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US04010LAU70 ARES CAPITAL 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US126117AU49 CNA FIN. 2027 BD01 BON USD N

CA XFRA US15189TAR86 CENTERPNT ENER. 2022 BD01 BON USD N

CA XFRA US23317HAG74 DDR CORP. 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US26441CAW55 DUKE ENERGY 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US26441CAX39 DUKE ENERGY 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US26441CAY12 DUKE ENERGY 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US278865AY63 ECOLAB 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US37185LAJ17 GENESIS EN./FIN. 2025 BD01 BON USD N

CA XFRA US50077LAN64 KRAFT HEINZ FOODS 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US50077LAP13 KRAFT HEINZ FOODS 2021 BD01 BON USD N

CA XFRA USU8968GAE45 TRIUMPH GROUP 17/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US50077LAQ95 KRAFT HEINZ FOODS 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA US655044AN51 NOBLE ENERGY 17/47 BD02 BON USD N