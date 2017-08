FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.256 EUR

0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.198 EUR

19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.264 EUR

CFUC XFRA US172967GF21 CITIGROUP INC. DEP. PFD B 0.000 %

A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.085 EUR

IMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.157 EUR

IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.184 EUR

IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.189 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.252 EUR

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.182 EUR

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.208 EUR

FV8 XFRA GB00BRJ9BJ26 FEVERTREE PLC LS -,0025 0.033 EUR

THK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.013 EUR