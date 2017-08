FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.028 EUR

3GK XFRA GB00B0HZP136 GREENE KING PLC LS-,125 0.270 EUR

RTO1 XFRA GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL LS 0,01 0.013 EUR

BTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.117 EUR

GKN XFRA GB0030646508 GKN PLC LS -,10 0.034 EUR

ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 0.763 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.211 EUR

LLD XFRA GB0008706128 LLOYDS BKG GRP LS-,10 0.011 EUR

RIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 0.921 EUR

01K XFRA GB0004866223 KELLER GRP PLC LS-,10 0.107 EUR

BW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.014 EUR

GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0.427 EUR

V4S XFRA GB00B82YXW83 VESUVIUS PLC LS 0,10 0.061 EUR

FGY XFRA US3157851052 FIDELITY+GUAR.LIFE DL-,01 0.055 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.363 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.076 EUR

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.085 EUR

LNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50 0.043 EUR

BXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.204 EUR

CRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 0.926 EUR

WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.443 EUR

35V XFRA US91822M1062 VEON LTD ADR 1 0.094 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.119 EUR

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.328 EUR

2M2 XFRA GB00BJ3VW957 MCCOLLS RE.GR.(WI) LS-001 0.038 EUR

7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1 0.392 EUR

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.358 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.358 EUR

14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 1.176 EUR

IEA XFRA GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC LS-,001 0.074 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.278 EUR

V0M XFRA GB00BQ8P0644 VIRGIN MONEY HLDGS(UK)PLC 0.021 EUR

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 0.018 EUR

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.051 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.043 EUR