FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

6SB XBUL BG1100041067 SUPER BORO.PROP. FD REIT-VARNA