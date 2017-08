HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat nach einem Gewinnplus im zweiten Quartal seine Ziele für das Gesamtjahr erhöht. Der Immobilienkonzern peile nun für 2017 einen operativen Gewinn (FFO1) von 119 bis 121 Millionen Euro an, wie TAG Immobilien am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Zuvor war die im MDax notierte Gesellschaft von einem FFO1 in Höhe von 110 bis 112 Millionen Euro ausgegangen, nach 97 Millionen Euro im Vorjahr. Von dem höher angestrebten Gewinn sollen auch die Aktionäre profitieren. Das Unternehmen plant für 2017 jetzt eine Dividende von 0,62 Euro je Aktie.

Von April bis Juni legte die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO I (Funds from Operations) auf 30,9 Millionen Euro zu, nach 23,3 Millionen Euro im Vorjahr. Zum Zuwachs trugen vor allem Zukäufe, aber auch höhere Mieten sowie ein geringerer Leerstand bei./mne/stb

ISIN DE0008303504

AXC0047 2017-08-10/07:18