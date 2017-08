HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferhersteller Aurubis profitiert weiter von höheren Metallpreisen. Im dritten Quartal zogen Umsatz und Ergebnis deutlich an. Der Umsatz sei um 17 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei von 35 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 93 Millionen Euro geklettert. Damit schnitt Aurubis etwas schlechter ab als von Experten erwartet worden war. Das könnte die im MDax notierte Aktie belasten. Diese zählt im bisherigen Jahresverlauf mit einem Plus von 35 Prozent zu den stärksten MDax-Titeln. Zudem liegt sie aktuell nur knapp fünf Prozent unter dem Anfang August erreichten Rekordhoch./zb/fbr

ISIN DE0006766504

AXC0048 2017-08-10/07:18