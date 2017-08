NIESTETAL (dpa-AFX) - SMA Solar hat im ersten Halbjahr wegen des anhaltenden Preisverfalls deutlich weniger Umsatz und Gewinn verzeichnet. Der Umsatz sank um rund 100 Millionen auf 381 Millionen Euro, wie der Solartechnikhersteller am Donnerstag mitteilte. Das Nettoergebnis wurde mit 8,8 Millionen Euro mehr als halbiert.

Allerdings zeigten sich im zweiten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten erste Erholungstendenzen. So habe SMA die Umsätze in diesem Zeitraum um 20 Prozent steigern können, hieß es. "Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir vor dem Hintergrund des starken Auftragseingangs in allen Märkten eine weitere deutliche Belebung des Geschäfts", erklärte Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon.

Die Jahresprognose hatte das Unternehmen deswegen bereits Anfang August erhöht. Der Aktienkurs legte daraufhin deutlich zu./nas/zb

ISIN DE000A0DJ6J9

AXC0049 2017-08-10/07:21