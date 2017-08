Am 15. August startet die Übernahmeofferte an die eigenen Aktionäre im Zuge der angestrebten Fusion mit Praxair. Für eine Linde-Aktie gibt es 1,54 Aktien der neuen Gesellschaft Linde Plc mit Sitz in Irland. Das Umtauschverhältnis für Praxair beträgt eins zu eins. Die abweichenden Umtauschverhältnisse ergeben sich aus unterschiedlichen Aktienzahlen der Fusionspartner und gewähren die Werterelation von 50 zu 50 für einen Zusammenschluss unter Gleichen. Die neue Linde Plc wird somit die Holding sein, in die Praxair und die operativen deutschen Aktivitäten eingehen. Die Annahmequote von 75 % ist hoch, sollte aber machbar sein, da die Fusion unter institutionellen Investoren hohen Anklang findet und die alte Linde-Aktie aus dem DAX fliegen sollte. Gleichwohl raten wir von einem Umtausch ab. Zwar werden auch die umgetauschten Aktien separat unter einer anderen WKN gehandelt. In der alten Linde-Aktie dürfte bis Jahresende aber das höhere Potenzial liegen mit Zielen um 190 bis 200 €. Letztlich geht es um einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und Squeeze-Out. Das Schema erinnert stark an das Prozedere der Fusion Wincor Nixdorf/Diebold. Wer nicht tauschte, profitierte von einem stark steigenden Kurs. Dagegen kam der Kurs des neuen fusionierten Unternehmens Diebold Nixdorf nach Gewinnwarnungen stark unter Druck.



Fazit: Kaufen sie Linde-Aktien und tauschen Sie nicht! Lassen Sie die achtwöchige Annahmefrist verstreichen. Darin steckt zwar kein Verdoppler, aber eine 20 bis 25 %-Chance ohne größere Kursrisiken nach unten.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 32 vom 8.08.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info