Was an den McCafé-Bars seit jeher Standard ist, soll nun auch an der McDonald's-Theke umgesetzt werden. Die Fast-Food-Kette sagt dem "To go"-Trend den Kampf an und entfernt Einwegbecher für Heißgetränke.

Die Fastfood-Kette McDonald's will bei heißen Getränken weniger Einweg-Verpackungen verwenden. Das Unternehmen beginnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...