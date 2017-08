Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem Nordkoreaschrecken vom Vortag bleibt am Donnerstag eine breite Erholung an den asiatischen Aktienmärkten aus. Zwar stabilisiert sich der Dollar zum Yen und auch der Goldpreis steigt nicht weiter, an den Aktienmärkten dominieren aber weiter Abgaben.

An den chinesischen Börsen in Schanghai, Hongkong und Taipeh auf Taiwan sowie in Südkorea fallen die Börsenbarometer stärker zurück. Insbesondere die in diesem Jahr besonders gut gelaufenen Aktienmärkte stünden unter Abgabedruck, heißt es. Zwar halten Börsianer einen Krieg mit Nordkorea für äußerst unwahrscheinlich, aber sowohl US-Präsident Donald Trump als auch der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un gelten als unberechenbar. Erst wenn die USA begännen, die rund 130.000 in Südkorea lebenden US-Zivilisten zu evakuieren, sei Gefahr in Verzug, heißt es im Handel. Doch sei die Bereitschaft zu risikoreichen Anlagen weiterhin nicht sehr ausgeprägt.

Tokio und Sydney nur moderat im Minus

Nachdem die Börse in Sydney bereits am Vortag die Abwärtsbewegung nicht mitmachte, hält sich der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,2 Prozent erneut recht wacker. Gestützt wird er von steigenden Rohstoffpreisen. In Japan verpuffen maue bzw. gesunkene Maschinenbauaufträge weitgehend. Analysten hätten noch Schlimmeres befürchtet, heißt es zu den im Juni klar verfehlten Prognosen der Volkswirte. "Das zweite Quartal war zwar das schwächste seit einem Jahr, aber noch immer besser als vorausgesagt. Ich bin nicht wirklich besorgt", sagt Barclays-Volkswirt Yuichiro Nagai, der mit Besserung im zweiten Halbjahr rechnet. Der Nikkei-225 verliert nach der rasantesten Talfahrt seit drei Monaten am Vortag 0,2 Prozent auf 19.704 Punkte.

Gestützt wird der Markt etwas von positiven Geschäftsausweisen von Kansai Paint und Sumitomo Realty & Development, deren Aktien beide um rund 4 Prozent anziehen. Aber auch der Devisenmarkt stützt etwas, denn der Dollar hat sich gefangen und geht mit 109,99 Yen um. Er bewegt sich damit auf Vortagesniveau. Am Mittwoch hatte der Dollar mit den Nordkorea-Schlagzeilen zur japanischen Währung stark abgewertet und die Aktienkurse in Tokio mit nach unter gerissen.

Gewinnmitnahmen in Hongkong

Deutlicher lassen die Börsen in China Federn: Der HSI in Hongkong verliert 1,6 Prozent und der Leitindex Schanghai-Composite im Kernland 1,1 Prozent auf 3.241 Zähler. In Hongkong sprechen Händler auch von Gewinnmitnahmen, die im frühen Sitzungsverlauf eingesetzt hätten. Denn der HSI zähle in diesem Jahr zu den festesten Aktienindizes der Welt. "Die Geopolitik liefert die perfekte Ausrede für Gewinnmitnahmen", heißt es bei Bright Smart Securities.

Belastet wird der Markt in Hongkong vom 7,2-prozentigen Einbruch des Immobilienentwicklers Wharf. Analysten sind von der Richtigkeit der geplanten Abspaltung der Gewerbeimmobilien nicht überzeugt. China Unicom verlieren nach ihrem Zweijahreshoch des Vortages 2,1 Prozent. Der Mobilfunkbetreiber versucht Ängste zu zerstreuen, die beiden Mutterkonzerne könnten Aktien von Unicom veräußern.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.754,00 -0,20% +0,96% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.703,27 -0,18% +3,08% 08:00 Kospi (Seoul) 2.352,19 -0,68% +16,07% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.240,69 -1,06% +4,42% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.315,13 -1,59% +26,57% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.324,32 +0,19% +15,40% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.776,77 -0,07% +8,23% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1737 -0,2% 1,1759 1,1728 +11,6% EUR/JPY 129,11 -0,1% 129,27 128,66 +5,0% EUR/GBP 0,9034 -0,1% 0,9041 0,9014 +6,0% GBP/USD 1,2989 -0,1% 1,3007 1,3011 +5,3% USD/JPY 110,03 +0,1% 109,93 109,69 -5,9% USD/KRW 1143,05 +0,3% 1139,37 1139,10 -5,3% USD/CNY 6,6725 -0,0% 6,6739 6,6804 -3,9% USD/CNH 6,6824 -0,2% 6,6938 6,6950 -4,2% USD/HKD 7,8147 -0,0% 7,8152 7,8147 +0,8% AUD/USD 0,7878 -0,1% 0,7887 0,7874 +9,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,52 49,56 -0,1% -0,04 -13,1% Brent/ICE 52,67 52,7 -0,1% -0,03 -10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,96 1.277,24 -0,0% -0,28 +10,9% Silber (Spot) 16,90 16,95 -0,3% -0,05 +6,1% Platin (Spot) 972,80 976,50 -0,4% -3,70 +7,7% Kupfer-Future 2,93 2,93 -0,1% -0,00 +16,0% ===

