FRANKFURT (Dow Jones)--Die TAG Immobilien AG wird nach einem starken zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Das MDAX-Unternehmen profitierte von Zukäufen und einer höheren Bewertung.

Der Konzern geht beim FFO - die gängige Kennziffer in der Immobilienwirtschaft für den operativen Gewinn - für 2017 nun von 119 bis 121 Millionen Euro aus. Bislang waren 110 bis 112 Millionen Euro angepeilt. TAG Immobilien will für das Geschäftsjahr eine Dividende von 0,62 Euro je Aktie zahlen. Zuvor hatte das Unternehmen 0,60 Euro in Aussicht gestellt.

Im zweiten Quartal stieg der FFO auf 30,9 von 28,5 Millionen im Vorquartal und 23,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze aus Vermietung stiegen auf 71,8 Millionen Euro von 71,5 Millionen im Vorquartal.

Im ersten Halbjahr verdiente Tag unter dem Strich 74 Millionen Euro nach 40 Millionen im Vorjahreszeitraum.

August 10, 2017 01:16 ET (05:16 GMT)

