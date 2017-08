LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Hella will nach einem Gewinnanstieg die Ausschüttung an seine Aktionäre kräftig aufstocken. Die Geschäftsführung werde der Hauptversammlung Ende September eine um ein Fünftel erhöhte Dividende von 0,92 Euro je Aktie vorschlagen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Lippstadt mit. Der Gewinn war im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende Mai) um mehr als ein Viertel auf 343 Millionen Euro geklettert. Gewinn und Dividende waren von Analysten in dieser Höhe erwartet worden. Der vor allem auf Autoleuchten und Elektrik spezialisierte Konzern hatte insbesondere im zweiten Halbjahr von der guten Autokonjunktur profitiert.

Eckdaten hatten die Westfalen bereits mitgeteilt, der Umsatz war zum Vorjahr um 3,7 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro geklettert, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 12 Prozent auf 534 Millionen Euro. Die Prognosen für das bereits laufende Jahr bestätigte Hella./men/stb

