Das Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea belastet die Stimmung an den Aktienmärkten. Das deutsche Marktbarometer Dax fällt unter die Marke von 12.200 Punkten und liegt rund 100 Punkte tiefer als am Vortag.

Das Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea dürfte auch am Donnerstag die Anleger in Schach halten. Die Regierung in Pjöngjang will bis Mitte August einen Einsatzplan für den Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam vorlegen.

US-Verteidigungsminister Jim Mattis sagte, dass das Vorgehen der Regierung in Pjöngjang zu ihrem eigenen Ende und zur Vernichtung ihres Volkes führen könnte. Banken und Broker sagten für die Börseneröffnung kaum veränderte Kurse - teils leicht im Plus - voraus.

Angesichts der Krise hatte der Dax am Mittwoch 1,1 Prozent auf 12.254,00 Punkte verloren. ...

