FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Juli am Rhein-Main-Drehkreuz so viele Passagiere abgefertigt wie nie zuvor in einem Monat. Die Passagierzahlen legen seit neun Monaten in Folge zu. Auch die internationalen Flughäfen, an denen das Unternehmen beteiligt ist, entwickelten sich sehr positiv.

Das Passagieraufkommen in Frankfurt stieg im Juli um 4,4 Prozent auf rund 6,4 Millionen Fluggäste. Damit wurde der bisherige Höchstwert aus dem August 2015 um circa 82.000 Passagiere übertroffen, wie die Fraport AG mitteilte. In den ersten sieben Monaten des Jahres lag der Zuwachs bei 4,5 Prozent auf 36,3 Millionen Passagiere. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 2,3 Prozent auf 43.482 Starts und Landungen.

Das Cargo-Aufkommen stieg im Juli in Frankfurt um 4,2 Prozent auf 188.009 Tonnen und seit Jahresbeginn um 4,7 Prozent auf 1,28 Millionen Tonnen.

An den internationalen Flughäfen verzeichnete der Betreiber in der Türkei am Airport Antalya im Juli einen rasanten Zuwachs von 64,9 Prozent auf 4,2 Millionen Fluggäste. Ebenfalls positiv entwickelten sich die Flughäfen in St. Petersburg in Russland mit einem Wachstum von 23,6 Prozent auf rund 1,9 Millionen Fluggäste und der chinesische Flughafen Xi'an mit einem Plus von 11,3 Prozent auf rund 3,7 Millionen Passagiere. Am Flughafen Lima in Peru wurden im Berichtsmonat knapp 1,9 Millionen Passagiere begrüßt, 10,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die 14 griechischen Flughäfen erreichten im Juli ein Wachstum von insgesamt 9,7 Prozent auf rund 5,0 Millionen Passagiere.

August 10, 2017 01:24 ET (05:24 GMT)

