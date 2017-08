LÜBECK (dpa-AFX) - Der 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions ringt weiter mit der geplatzten Übernahme durch den US-Konzern General Electric im vergangenen Jahr. Der Umsatz ging im ersten Halbjahr um 13,5 Millionen Euro auf 29 Millionen Euro zurück und der Verlust fiel deutlich höher aus als in den ersten sechs Monaten 2016, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Lübeck mitteilte. Ein Grund dafür ist die Unsicherheit infolge der gescheiterten Übernahme und der dadurch verschobenen Projekte.

SLM Solutions setzt weiter ganz auf die für die Branche wichtige Messe Formnext im November und bestätigte die Prognose für das laufende Jahr. Hoffnung macht auch die bisher größte Einzelbestellung der Firmengeschichte im Juni, die allerdings bereits bekannt ist. Der Auftragseingang zog im ersten Halbjahr deshalb an. An der Börse spielen die Zahlen derzeit nur eine untergeordnete Rolle, da viele Investoren darauf setzen, dass sich ein neuer Interessent für das Unternehmen findet./zb/fbr

