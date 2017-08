Embedded- und IoT-Systementwickler brauchen deutlich mehr Designeffizienz, da sie zunehmend mehr neue Produktdesigns in gleicher oder gar kürzerer Zeit entwickeln müssen. Auch werden die Anforderungen an die Systementwicklung komplexer. Dieser Herausforderung können sie nur dadurch begegnen, dass sie von einem komplett eigenentwickelten Design auf ein flexibleres Design auf Basis von standardisierten Building Blocks wechseln. Hierzu zählen beispielsweise applikationsfertige Computer-on-Module. Sie stellen den zentralen Computing-Core bereits als applikationsfertige Komponente bereit, der auch schon alle benötigten Treiber mitbringt. Über das Carrierboard werden dann die dedizierten Interfaces ausgeführt - und zwar nur die benötigten an den geforderten Positionen.

Design-Guides unterstützen Entwickler bei der richtigen Auslegung solcher Carrierboards. Zudem stehen oftmals schon Schaltpläne als perfekte Vorlage für eigene Designs kostenlos zur Verfügung. Die hohe Skalierbarkeit der Module sichert dabei langfristig die NRE-Kosten von Gateway-Designs, was einen maximalen Ertrag über Dekaden hinweg ermöglicht. Die umfangreiche Wettbewerbslandschaft mit zahlreichen Moduleherstellern sorgt nicht nur für konkurrenzfähige Preise, sondern bietet darüber hinaus auch ein umfassendes Ökosystem mit zahlreichen Alternativangeboten und umfassendem Zubehör. Unabhängige Standardisierungsgremien wie die SGET und die PICMG sorgen zudem für eine herstellerunabhängige Weiterentwicklung der Standards.

Man kann diese Effizienz jedoch noch weiter steigern, indem man eine zusätzliche Standardisierung oberhalb der Computer-on-Module zentrischen Spezifikationen anbietet. Ein Beispiel hierfür ist die Standardisierung von Cloud-APIs für die Integration von standardisierten Gateway-Funktionen in Embedded Devices (Bild 1), denn solche Standardisierungen werden bislang nicht von den Standardisierungsgremien ...

