Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tag des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

Trotz Warnungen vor einer militärischen Eskalation des Konflikts setzen die USA und Nordkorea ihre Kriegsrhetorik fort. US-Verteidigungsminister James Mattis warnte Pjöngjang, vor allen "Aktivitäten, die zum Ende des Regimes und zur Vernichtung seines Volkes führen würden". Nordkorea erklärte seinerseits am Donnerstag, US-Präsident Donald Trump verstehe nur "absolute Stärke" und präzisierte die Pläne für einen Raketenangriff nahe dem US-Außenposten Guam im Pazifik. Der Plan beinhalte den Flug von vier Raketen über Japan, die nach gut 17 Minuten Flugzeit rund 30 bis 40 Kilometer von der Pazifikinsel Guam entfernt im Meer aufschlagen sollten, sagte General Kim. Die Drohungen Trumps, Nordkorea mit "Feuer und Wut" zu überziehen, nannte er "eine Menge Unsinn". Die japanische Regierung erklärte unterdessen, Provokationen aus Nordkorea "niemals zu tolerieren". Die jüngsten Pläne Pjöngjangs würden nicht nur Japan, sondern auch die Sicherheit der internationalen Gemeinschaft bedrohen. Das kommunistische Land sei den USA und ihren Verbündeten militärisch deutlich unterlegen, erklärte Mattis am Mittwoch (Ortszeit). Er rief die Regierung in Pjöngjang auf, ihr Programm zur Entwicklung atomarer Waffen aufzugeben. Trump hatte zuvor auf Twitter betont, das Nuklearwaffenarsenal der Vereinigten Staaten sei "schlagkräftiger als je zuvor". Davor hatte er gedroht, die USA würden auf Provokationen aus Nordkorea "mit Feuer und Wut" reagieren. US-Außenminister Rex Tillerson hingegen sagte am Mittwoch, es gehe "keine unmittelbare Bedrohung" von Nordkorea aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 5.232 +12% 9 4.654 Organisches Wachstum 3,4 -- 4 3,2 EBIT bereinigt 913 +11% 8 819 Ergebnis nach Steuern/Dritten 585 +4% 1 561 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 679 +12% 2 607 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,48 +6% 6 1,40

EVOTEC

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 47 +23% 2 38 EBIT 6,4 +14% 1 5,6 Ergebnis nach Steuern 4,8 +26% 2 3,8 Ergebnis je Aktie 0,04 +33% 2 0,03

HANNOVER RÜCK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Bruttoprämien 4.147 +3% 7 4.020 Kapitalanlageergebnis 375 -1% 5 379 EBIT 390 +14% 7 341 Ergebnis nach Steuern/Dritten 261 +20% 7 217 Ergebnis je Aktie 2,13 +18% 5 1,80 Combined Ratio* 95,7 -- 4 96,1

LEG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Ergebnis Vermietung/Verpachtung 133 +30% 1 102 EBITDA bereinigt 97 +1% 1 96 Ergebnis nach Steuern/Dritten 449 -- 2 32 Ergebnis je Aktie 8,70 -- 1 0,56 FFO* I (ohne Veräußerung) k.A. -- -- 75,0 FFO* I je Aktie 1,15 -3% 4 1,19

-FFO = Funds from operations

STRÖER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 322 +16% 3 276 Operatives EBITDA 80 +15% 3 69 Ergebnis nach Steuern bereinigt 45 +12% 1 40 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,78 +7% 3 0,73

ZALANDO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.110 +21% 11 916 EBIT bereinigt 86 +6% 9 81 EBIT 84 +8% 4 77 Ergebnis nach Steuern 52 +2% 4 51 Ergebnis je Aktie 0,21 0% 7 0,21

BECHTLE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 793 +10% 3 723 Ergebnis vor Steuern 37 +15% 3 32 Ergebnis nach Steuern/Dritten 26 +15% 1 23 Ergebnis je Aktie 0,63 +17% 3 0,54

SLM SOLUTIONS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 14 -28% 2 20 EBITDA bereinigt -1,7 -- 1 0,0 Konzernergebnis -3,8 -- 1 -0,3 Ergebnis je Aktie -0,21 -- 1 -0,02

UNITED INTERNET

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.031 +5% 4 983 EBITDA 222 +12% 4 197 EBIT 172 +15% 3 149 Ergebnis nach Steuern/Dritten 106 -- 2 4,5 Ergebnis je Aktie 0,53 -- 2 0,02

Weitere Termine:

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1H, Niestetal

07:00 DE/Hella KGaA Hueck & Co, ausführliches Jahresergebnis (08:45 BI-PK in

Düsseldorf), Lippstadt

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H, Oldenburg

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H, Salzgitter

07:30 DE/MLP AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q, Heidelberg

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden

07:30 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK), Wien

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Ergebnis 2Q,

Wien

07:40 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H, Baar

10:30 GB/Prudential plc, Ergebnis 1H, London

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York

Im Laufe des Tages:

- DE/Drillisch AG, Ergebnis 2Q, Maintal

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Astrazeneca 0,689 GBP Barclays 0,01 GBP BP 0,10 GBP Diageo 0,385 GBP Glaxosmithkline 0,19 GBP Rio Tinto 0,8313 GBP Royal Dutch Shell 0,47 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Juni PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm - GB 10:30 Industrieproduktion Juni PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj 10:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -11,0 Mrd GBP zuvor: -11,9 Mrd GBP - US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 240.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.466,10 -0,28 Nikkei-225 19.723,85 -0,08 Schanghai-Comp. 3.251,37 -0,74 DAX 12.154,00 -1,12% DAX-Future 12.173,50 -0,50% XDAX 12.180,08 -0,51% MDAX 24.883,86 -1,07% TecDAX 2.258,21 -1,15% EuroStoxx50 3.468,45 -1,34% Stoxx50 3.103,02 -0,67% Dow-Jones 22.048,70 -0,17% S&P-500-Index 2.474,02 -0,04% Nasdaq-Comp. 6.352,33 -0,28% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,73 +56

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Von der Nordkorea-Krise gibt es keine neue Entwicklung, der Konflikt schwelt weiter und sorgt für Kaufzurückhaltung bei den Investoren. Der Euro neigt im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag tendenziell zur Schwäche, hier dürften weiterhin Gewinnmitnahmen die Gemeinschaftswährung zum Dollar im Zaum halten. Auf Unternehmensseite steht der letzte Großkampftag der Berichtssaison im Fokus.

