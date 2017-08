DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tag des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

Trotz Warnungen vor einer militärischen Eskalation des Konflikts setzen die USA und Nordkorea ihre Kriegsrhetorik fort. US-Verteidigungsminister James Mattis warnte Pjöngjang, vor allen "Aktivitäten, die zum Ende des Regimes und zur Vernichtung seines Volkes führen würden". Nordkorea erklärte seinerseits am Donnerstag, US-Präsident Donald Trump verstehe nur "absolute Stärke" und präzisierte die Pläne für einen Raketenangriff nahe dem US-Außenposten Guam im Pazifik. Der Plan beinhalte den Flug von vier Raketen über Japan, die nach gut 17 Minuten Flugzeit rund 30 bis 40 Kilometer von der Pazifikinsel Guam entfernt im Meer aufschlagen sollten, sagte General Kim. Die Drohungen Trumps, Nordkorea mit "Feuer und Wut" zu überziehen, nannte er "eine Menge Unsinn". Die japanische Regierung erklärte unterdessen, Provokationen aus Nordkorea "niemals zu tolerieren". Die jüngsten Pläne Pjöngjangs würden nicht nur Japan, sondern auch die Sicherheit der internationalen Gemeinschaft bedrohen. Das kommunistische Land sei den USA und ihren Verbündeten militärisch deutlich unterlegen, erklärte Mattis am Mittwoch (Ortszeit). Er rief die Regierung in Pjöngjang auf, ihr Programm zur Entwicklung atomarer Waffen aufzugeben. Trump hatte zuvor auf Twitter betont, das Nuklearwaffenarsenal der Vereinigten Staaten sei "schlagkräftiger als je zuvor". Davor hatte er gedroht, die USA würden auf Provokationen aus Nordkorea "mit Feuer und Wut" reagieren. US-Außenminister Rex Tillerson hingegen sagte am Mittwoch, es gehe "keine unmittelbare Bedrohung" von Nordkorea aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 5.232 +12% 9 4.654 Organisches Wachstum 3,4 -- 4 3,2 EBIT bereinigt 913 +11% 8 819 Ergebnis nach Steuern/Dritten 585 +4% 1 561 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 679 +12% 2 607 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,48 +6% 6 1,40

EVOTEC

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 47 +23% 2 38 EBIT 6,4 +14% 1 5,6 Ergebnis nach Steuern 4,8 +26% 2 3,8 Ergebnis je Aktie 0,04 +33% 2 0,03

HANNOVER RÜCK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Bruttoprämien 4.147 +3% 7 4.020 Kapitalanlageergebnis 375 -1% 5 379 EBIT 390 +14% 7 341 Ergebnis nach Steuern/Dritten 261 +20% 7 217 Ergebnis je Aktie 2,13 +18% 5 1,80 Combined Ratio* 95,7 -- 4 96,1

LEG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Ergebnis Vermietung/Verpachtung 133 +30% 1 102 EBITDA bereinigt 97 +1% 1 96 Ergebnis nach Steuern/Dritten 449 -- 2 32 Ergebnis je Aktie 8,70 -- 1 0,56 FFO* I (ohne Veräußerung) k.A. -- -- 75,0 FFO* I je Aktie 1,15 -3% 4 1,19

-FFO = Funds from operations

STRÖER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 322 +16% 3 276 Operatives EBITDA 80 +15% 3 69 Ergebnis nach Steuern bereinigt 45 +12% 1 40 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,78 +7% 3 0,73

ZALANDO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.110 +21% 11 916 EBIT bereinigt 86 +6% 9 81 EBIT 84 +8% 4 77 Ergebnis nach Steuern 52 +2% 4 51 Ergebnis je Aktie 0,21 0% 7 0,21

BECHTLE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 793 +10% 3 723 Ergebnis vor Steuern 37 +15% 3 32 Ergebnis nach Steuern/Dritten 26 +15% 1 23 Ergebnis je Aktie 0,63 +17% 3 0,54

SLM SOLUTIONS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 14 -28% 2 20 EBITDA bereinigt -1,7 -- 1 0,0 Konzernergebnis -3,8 -- 1 -0,3 Ergebnis je Aktie -0,21 -- 1 -0,02

UNITED INTERNET

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.031 +5% 4 983 EBITDA 222 +12% 4 197 EBIT 172 +15% 3 149 Ergebnis nach Steuern/Dritten 106 -- 2 4,5 Ergebnis je Aktie 0,53 -- 2 0,02

Weitere Termine:

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1H, Niestetal

07:00 DE/Hella KGaA Hueck & Co, ausführliches Jahresergebnis (08:45 BI-PK in

Düsseldorf), Lippstadt

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H, Oldenburg

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H, Salzgitter

07:30 DE/MLP AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q, Heidelberg

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden

07:30 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK), Wien

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Ergebnis 2Q,

Wien

07:40 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H, Baar

10:30 GB/Prudential plc, Ergebnis 1H, London

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York

Im Laufe des Tages:

- DE/Drillisch AG, Ergebnis 2Q, Maintal

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Astrazeneca 0,689 GBP Barclays 0,01 GBP BP 0,10 GBP Diageo 0,385 GBP Glaxosmithkline 0,19 GBP Rio Tinto 0,8313 GBP Royal Dutch Shell 0,47 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Juni PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm - GB 10:30 Industrieproduktion Juni PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj 10:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -11,0 Mrd GBP zuvor: -11,9 Mrd GBP - US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 240.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.466,10 -0,28 Nikkei-225 19.723,85 -0,08 Schanghai-Comp. 3.251,37 -0,74 DAX 12.154,00 -1,12% DAX-Future 12.173,50 -0,50% XDAX 12.180,08 -0,51% MDAX 24.883,86 -1,07% TecDAX 2.258,21 -1,15% EuroStoxx50 3.468,45 -1,34% Stoxx50 3.103,02 -0,67% Dow-Jones 22.048,70 -0,17% S&P-500-Index 2.474,02 -0,04% Nasdaq-Comp. 6.352,33 -0,28% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,73 +56

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Von der Nordkorea-Krise gibt es keine neue Entwicklung, der Konflikt schwelt weiter und sorgt für Kaufzurückhaltung bei den Investoren. Der Euro neigt im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag tendenziell zur Schwäche, hier dürften weiterhin Gewinnmitnahmen die Gemeinschaftswährung zum Dollar im Zaum halten. Auf Unternehmensseite steht der letzte Großkampftag der Berichtssaison im Fokus.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 10, 2017 01:41 ET (05:41 GMT)

Rückblick: Schwächer - Angst vor einem Krieg zwischen den USA und Nordkorea belastete am Mittwoch die Aktien, während sichere Häfen wie Yen, Gold und Anleihen gesucht waren. Auch der schwächere Euro, der eigentlich positiv besonders für die exportabhängige deutsche Wirtschaft ist, linderte den Verkaufsdruck kaum. Stärker unter Druck standen Bankenaktien mit einem Stoxx-Branchenminus von 1,4 Prozent. Sie litten unter den gesunkenen Anleiherenditen. Commerzbank gaben um 4,1 Prozent nach und Deutsche Bank büßten 3,8 Prozent ein. ABN Amro gewannen gegen den Trend 0,4 Prozent. Die Niederländer hatten sehr gute Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk sprang um fast 8 Prozent nach oben. "Das Unternehmen hat die Kosten wieder im Griff", sagte ein Analyst. In der Folge sei der operative Gewinn wieder stärker als der Umsatz gewachsen. Voestalpine verloren in Wien 0,7 Prozent, obwohl der österreichische Stahl- und Technologiekonzern das beste Quartalsergebnis seit Ausbruch der Finanzkrise eingefahren und das Nettoergebnis mehr als verdoppelt hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Gegen den Trend legten Eon nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 3,7 Prozent zu. Vor allem US-Anleger schienen die Aktie zu kaufen, hieß es mit Blick auf den am Nachmittag plötzlich stärker anziehenden Kurs. Möglicherweise habe auch der defensive Charakters der Branche gestützt. Im Gefolge ging es für RWE um 0,8 Prozent nach oben. Munich Re verloren dagegen trotz gut ausgefallener Geschäftszahlen 2,5 Prozent. Die Analysten der DZ Bank bezeichneten den Ausblick als konservativ. SGL Carbon legten um 0,5 Prozent zu. Hier kam der gemeldete Verkauf des Kathodengeschäfts gut an. Patrizia Immobilien verbuchten einen Sprung von 10,6 Prozent. Das Unternehmen hatte mit der Vorlage von Geschäftszahlen überraschend einen Aktienrückkauf angekündigt. Bei Scout24 ging es nach stärkeren Geschäftszahlen um 4,7 Prozent nach oben. Bei Brenntag (-6,7 Prozent) verfehlte die Ertragsseite die Markterwartung. Jenoptik verloren 2,9 Prozent. Einige Anleger hätten auf einen erhöhten Ausblick gesetzt und seien enttäuscht gewesen, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,2% auf 12.180 Punkte

Der Gesamtmarkt tendierte mit der kleinen Erholung der Kurse im späten Geschäft an der Wall Street etwas fester. Die Drillisch-Aktie legte beim Broker Lang & Schwarz nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 2,9 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die Angst vor einer Eskalation des Streits mit Nordkorea lastete auf der Stimmung und den Aktienkursen. Einen kräftigen Rückschlag wie an vielen europäischen oder asiatischen Börsen gab es aber nicht - im Gegenteil: Im späten Geschäft nutzten einige Käufer die niedrigen Kurse zum Einstieg. Walt Disney hatte am Dienstag nach Börsenschluss über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals berichtet und teilte dabei mit, dass die Vertriebspartnerschaft mit Netflix aufgekündigt wird. Disney will einen eigenen Streamingdienst aufbauen. Die Disney-Aktie verlor 3,9 Prozent und war mit Abstand schwächster Wert im Dow. Für Netflix ging es um 1,4 Prozent nach unten. Priceline verbilligten sich um 6,9 Prozent. Das Online-Reiseportal hatte zwar mit dem Quartalsergebnis zwar positiv überrascht, doch verfehlte die Zahl der Buchungen die Erwartungen. Die Aktie des Hotelbewertungsportals Tripadvisor vollzog nach Zahlen eine deutliche Wende nach oben und stieg schließlich um 2,5 Prozent. Zunächst hatte die Aktie über 6 Prozent verloren.

US-Anleihen profitierten von der Suche nach Sicherheit. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys sank um 2 Basispunkte auf 2,25 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1732 -0,2% 1,1759 1,1737 EUR/JPY 129,08 -0,1% 129,27 129,10 EUR/CHF 1,1333 +0,0% 1,1333 1,1342 GBP/EUR 1,1060 -0,0% 1,1061 1,1070 USD/JPY 110,02 +0,1% 109,93 109,99 GBP/USD 1,2977 -0,2% 1,3007 1,2993

Gesucht waren wegen der Entwicklung um Korea klassische Fluchtwährungen wie Yen oder Schweizer Franken. Für einen Dollar wurden nur noch rund 110 Yen gezahlt, zwischenzeitlich auch noch weniger. Am Dienstag kostete der Dollar in der Spitze etwa 110,80 Yen. Der Euro verharrte zur US-Währung bei 1,1760 Dollar und wertete zum Franken ab auf 1,1330. Am Dienstag hatte der Euro in der Spitze bei 1,15 Franken gelegen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,59 49,56 +0,1% 0,03 -13,0% Brent/ICE 52,75 52,7 +0,1% 0,05 -10,2%

Für die Akteure am Ölmarkt standen die wöchentlichen Lagerbestandsdaten der US-Regierung im Blick. Der Rückgang der Rohölvorräte war deutlich, allerdings nicht so hoch, wie der Branchenverband American Petroleum Institute (API) am Dienstagabend gemeldet hatte. Zudem legten die Benzinbestände zu. Nach einem volatilen Verlauf stieg der Preis für das Fass WTI um 0,8 Prozent auf 49,56 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,46 1.277,24 +0,0% +0,23 +10,9% Silber (Spot) 16,91 16,95 -0,2% -0,04 +6,2% Platin (Spot) 972,65 976,50 -0,4% -3,85 +7,6% Kupfer-Future 2,93 2,93 0% 0 +16,1%

Gold konnte vor dem Hintergrund des Nordkorea-Konflikts seinen Status als vermeintlich sicherer Hafen ausspielen. Der Preis rückte um 1,2 Prozent auf 1.276 Dollar je Feinunze vor.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles L. Evans, hat die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im September auf eine Erhöhung der Leitzinsen verzichtet, dafür aber mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnt. Man müsse sehr vorsichtig sein, wenn es um die Erwartung weiterer Zinsschritte geht, sagte Evans. Evans sagte, die Notenbank könne mit den Zinsen bis Dezember warten.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Der RICS-Hauspreisindex erreichte im Juni einen Wert von +1 nach +7 im Juni. Die Prognose lautete auf +10.

POLITIK DEUTSCHLAND

Bei der vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen Mitte Oktober kann Rot-Grün nach einer Umfrage nicht mit einer Mehrheit rechnen. Wäre an diesem Sonntag Wahl, würde die CDU mit 40 Prozent stärkste Kraft, heißt es in einer Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung. SPD und Grüne müssten dagegen deutliche Verluste hinnehmen. Die AfD würde erstmals in den Landtag einziehen.

THYSSENKRUPP

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen von Analysten (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3Q16/17 ggVj 3Q16/17 ggVj 3Q15/16 Auftragseingang 10.725 +14% 9.891 +5% 9.399 Umsatz 10.929 +11% 10.685 +8% 9.865 EBITDA 808 +21% 786 +18% 666 EBIT 529 +42% 464 +25% 372 EBIT bereinigt 620 +41% 504 +14% 441 Ergebnis nach Steuern/Dritten 120 -8% 193 +49% 130 Ergebnis je Aktie 0,21 -9% 0,32 +39% 0,23

Die Jahresprognose bestätigte Thyssen und rechnet weiter mit einem bereinigten EBIT von 1,8 Milliarden Euro. Diese Prognose hatte der DAX-Konzern im Mai von 1,7 Milliarden Euro angehoben, nach 1,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis der fortgeführten Aktivitäten, also ohne das inzwischen verkaufte Stahlwerk in Brasilien, wird bei 1,7 Milliarden Euro gesehen. Unter dem Strich rechnet Thyssenkrupp wegen der Belastung aus dem Verkauf des Werks mit einem deutlichen Minus. Beim Verkauf war eine Wertberichtigung von 900 Millionen Euro notwendig geworden.

AAREAL

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen von Analysten (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Zins berschuss 158 -11% 160 -10% 177 Risikovorsorge 25 -14% 25 -14% 29 Provisions berschuss 49 +4% 50 +6% 47 Verwaltungsaufwand 129 -10% 131 -9% 144 Betriebsergebnis 109 -9% 109 -9% 120 Ergebnis nach Steuern/Dritten 62 -15% 60 -18% 73 Ergebnis je Aktie 1,05 -15% 1,01 -18% 1,23

AURUBIS

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen von Analysten (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3Q16/17 ggVj 3Q16/17 ggVj 3Q15/16 Umsatz 2.761 +17% 2.775 +18% 2.351 EBIT 99 +62% 96 +57% 61 Ergebnis vor Steuern 99 +71% 94 +62% 58 Ergebnis nach Steuern - operativ 71 +173% 63 +142% 26 Ergebnis je Aktie - operativ 1,59 +179% 1,42 +149% 0,57

LANXESS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 10, 2017 01:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.