Es steht mehr auf dem Spiel als nur die Verlängerung einer Korrektur. Und dass die warnenden Stimmen in Bezug auf den DAX gering an der Zahl sind, macht deutlich, dass sehr viele Anleger völlig auf dem falschen Fuß erwischt würden, wenn passiert, was blitzschnell passieren könnte, obgleich kaum jemand es für möglich hält.

Den vollständigen Artikel lesen ...