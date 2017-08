Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück hat im zweiten Quartal von einem erhöhten Prämienaufkommen und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigte der MDAX-Konzern trotz einer erwarteten Belastung in der Personen-Rückversicherung.

Das Nettoergebnis des Rückversicherers kletterte im zweiten Quartal um knapp ein Viertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 270 Millionen Euro. Analysten hatten mit 261 Millionen gerechnet. Operativ verdiente das Unternehmen 400 Millionen Euro nach 341 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Kapitalanlageergebnis steigerte die Hannover Rück um 2,1 Prozent auf 387 Millionen Euro. Das Bruttoprämienaufkommen nahm um 11 Prozent auf 4,45 Milliarden Euro zu.

In der Schaden-Rückversicherung sank die Profitabilität, obwohl Großschäden gänzlich ausblieben. Das Unternehmen sprach von "über dem Durchschnitt liegenden Frequenzschäden". Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 97,4 von 96,1 Prozent. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung. Analysten hatten eine Verbesserung der Quote erwartet. Die Personen-Rückversicherung stieg das Ergebnis nur leicht und blieb hinter den Erwartungen des Konzerns zurück.

Die Hannover Rück geht weiterhin davon aus, im laufenden Jahr einen Gewinn von mehr als 1 Milliarde Euro zu erreichen. Der Ausblick steht unter der Prämisse, dass die Großschadenbelastung nicht wesentlich den Erwartungswert von 825 Millionen Euro übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt. In der Schaden-Rückversicherung soll die Schaden-Kosten-Quote bei unter 96 Prozent liegen.

In der Personen-Rückversicherung rechnet der Konzern im dritten Quartal mit einer Ergebnisbelastung von 50 Millionen US-Dollar aus der Ablösung von Verträgen in den USA, wodurch die Folgejahre entlastet werden sollen. 2017 erwartet Hannover Rück in dem Segment nur noch ein EBIT von 350 Millionen statt vorher 300 Millionen Euro.

