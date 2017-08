Zur Diesel-Affäre hielt sich die im Urlaub befindliche Kanzlerin merklich zurück. Nun büßt Angela Merkel einige Sympathiepunkte ein und fällt hinter andere Minister zurück. Die Wiederwahl scheint dennoch gesichert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat während ihres Urlaubs an Beliebtheit eingebüßt: Laut dem am Mittwoch veröffentlichten ARD-DeutschlandTrend verlor sie in der Zustimmung zehn Punkte im Vergleich zum Vormonat und kommt noch auf 59 Prozent. An der Spitze der Sympathie-Skala liegen Finanzminister Wolfgang Schäuble (64 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...